Laan van Chartroise in Utrecht vier weken afgesloten voor fietsers vanwege werkzaamheden Impressie. Bron: gemeente Utrecht

Vanwege de aanleg van bomen en groenvakken is een deel van de Laan van Chartroise in Utrecht vier weken afgesloten voor fietsers. Auto’s kunnen wel gebruik blijven maken van de straat in Ondiep. De werkzaamheden beginnen op maandag 4 maart.