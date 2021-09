Laan van Minsweerd moet veiliger, comfortabeler en groener

De gemeente Utrecht heeft aangekondigd dat de Laan van Minsweerd gaat worden aangepakt. Zo wil de gemeente zorgen voor een comfortabele fietsroute in twee richtingen, veiliger verkeer op de Laan van Minsweerd en minder geluidsoverlast voor de bewoners.

De fietsroute langs de Laan van Minsweerd is ‘oncomfortabel’, stelt de gemeente. Het fietspad is smal en er ontbreekt een goede afscheiding van het autoverkeer.

Volgens het Mobiliteitsplan 2040 moet ook de Laan van Minsweerd aantrekkelijker worden voor fietsers. Het fietspad moet breder, zodat het de komende twintig jaar de groei van de stad kan opvangen.

Geluidswal

Daarbij zeggen de buurtbewoners last te hebben van het verkeer. Ze zijn een initiatief gestart om iets tegen de geluidsoverlast bij de afrit te doen. Hun aanvraag bij het Initiatievenfonds is vorig jaar al goedgekeurd. Het plan is om een groene geluidswal te gaan maken.

Door de aanpassingen aan het fietspad en de geluidswal kan het mogelijk wel drukker worden voor het autoverkeer, geeft de gemeente aan. De wachtrij vanaf de Waterlinieweg richting de Stadionlaan kan op drukke momenten iets langer worden.

Budget

Voor de transformatie zijn verschillende subsidies en bijdragen bij elkaar gelegd, waaronder de bijdrage uit het Initiatievenfonds. Samen zorgen deze voor een budget van 130.000 euro. Volgens de gemeente moet de Laan van Minsweerd nog voor het einde van het jaar vernieuwd zijn.