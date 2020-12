Laatste exemplaar van oude Utrechtse tram overgedragen aan museum

Bijna veertig jaar was de zogenoemde SIG-tram beeldbepalend voor het Utrechts openbaar vervoer. Deze week werd het laatste exemplaar dat niet naar de sloper is gegaan op een dieplader gezet richting het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep.

Bij het vertrek op de remise werd de laatste tram uitgezwaaid door fans, medewerkers van het trambedrijf van de provincie en gedeputeerde Arne Schaddelee.

De gedeputeerde verrichtte vervolgens samen met Arno van der Holst (directeur Stichting Nederlands Transport Museum) de officiële overdracht. De provincie had in september besloten om een tram te bewaren voor het nageslacht en te schenken aan het museum. Dit deed de provincie naar aanleiding van petities die afgelopen zomer waren ingediend door fans van deze tram en een oproep van politici in de Provinciale Staten van Utrecht.

De SIG tram reed tussen 1983 en zomer 2020 op de lijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein en werd in Zwitserland gemaakt. Het is de enige tram die ooit is ontworpen door de NS. De tram is ook uniek in zijn soort omdat het de sneltram is die als eerste op een regionale lijn reed in Nederland.

Woningbouwlocaties

De trams leverden een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties in Nieuwegein en IJsselstein. Het voertuig dat naar het museum gaat – SIG 5017 – kwam vanwege de technische conditie als beste exemplaar voor behoud uit de selectie. De tram wordt voorzien van de nodige reserveonderdelen ondergebracht in de collectie van het Nederlands Transport Museum.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: “Ik ben blij dat deze bijzondere Utrechtse tram een mooie plek krijgt en ik wens het Nederlands Transport Museum dan ook veel plezier met deze nieuwe aanwinst. Zodra de tijd het weer toelaat kom ik graag een keertje kijken hoe hij erbij staat!”

Volgend jaar moeten de nieuwe trams op het SUNIJ-lijn rijden.