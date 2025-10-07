Laatste fase herstel werfkelders aan de Oudegracht Zandbrug en Jacobibrug in Utrecht van start

De derde en laatste fase van het herstel van de werfkelders aan de Oudegracht tussen de Zandbrug en Jacobibrug in Utrecht gaat binnenkort van start. Het herstel duurt tot het einde van dit jaar.

In samenwerking met de gemeente Utrecht herstellen keldereigenaren de werfkelders tussen de Zandbrug en de Jacobibrug. In totaal worden er dit jaar elf werfkelders in dit deel van de Oudegracht aangepakt. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, volgt het herstel van het Nijntje Pleintje.

De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, tussen 07.00 en 16.00 uur. Er kan geluidsoverlast zijn, maar dit blijft volgens de gemeente binnen de geldende normen en wordt zoveel mogelijk beperkt.

De tijdelijke loopbrug over het werkterrein blijft nog even liggen, zodat de woningen toegankelijk blijven voor voetgangers. Voor auto’s en fietsers gelden tijdelijke omleidingen, en de fietsparkeerplekken in dit gebied zijn tijdelijk buiten gebruik.

