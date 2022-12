Laatste keer met de lift de Domtoren op wordt gevierd met ‘lifting dinner’ en proosten op de top

De bezoekerslift van de Domtoren gaat op zondag 8 januari voor de laatste keer omhoog. Daarom organiseert Utrecht Marketing een diner in de lift en een toost op de top. Iedereen maakt kans om dit moment mee te maken, geïnteresseerden kunnen zich daarvoor tot en met 15 december aanmelden.

In de aanmelding moeten mensen laten weten waarom zij dit moment niet mogen missen. Die actie grijpt terug op de actie van 10 juli 2020, toen Tom Stulen de primeur had om als eerste de Domtoren op te gaan. De winnaar van de ‘lifting dinner’ wordt op maandag 19 december bekendgemaakt.

Eerder weg

Omdat de werkzaamheden sneller verlopen dan gepland, kunnen de steigers eerder weg. Dat betekent ook dat de lift eerder verdwijnt. Verschillende Utrechtse partijen vroegen om aandacht voor de laatste maanden dat de bezoekerslift er nog is. Daarop zegde wethouder Dennis de Vries toe dat de gemeente zeker bereid is om de laatste kans om met de lift de Domtoren op te gaan extra onder de aandacht te brengen.

Wel erkent de wethouder dat de Domtoren een oud gebouw is, en daarom niet zonder beperkingen. Mensen met een fysieke beperking hebben om die reden minder mogelijkheden om de Domtoren te beklimmen, wanneer de lift er niet meer is. Daarom juist wilde de gemeente deze afgelopen jaren mensen met beperking kans gegeven om de top van de Dom te bezoeken.

Afbouwen

Begin 2023 verdwijnen de steigers rond de torenspits. De rest van het hekwerk wordt later afgebroken. Volgens de huidige plannen zou de Dom in de zomer van 2024 weer in volle glorie te bewonderen zijn.

