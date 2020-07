Voorlopig laatste rit voor tram in Utrecht richting Nieuwegein

Tussen de haltes Utrecht Centraal Jaarbeursplein en Transferium rijden vanaf morgen even geen trams meer, maar bussen. Zaterdag start namelijk fase vier van de werkzaamheden aan de tramlijn. Tijdens deze fase is de hele trambaan tussen Utrecht Centraal, Nieuwegein en IJsselstein buiten dienst.

Na dertig jaar is de tramlijn aan vervanging toe. De provincie Utrecht is daarom bezig om die te vernieuwen. Er zijn nieuwe trams besteld met meer zitplaatsen.

Verder worden de perrons van de haltes tussen Utrecht Centraal Jaarbeursplein en Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid verlaagd en verlengd. Anders passen de nieuwe trams er niet doorheen.

In het museum

De trambaan van Utrecht naar Nieuwegein-Zuid en IJsselstein wordt bijna helemaal vernieuwd. Volgens de planning moet de vernieuwde tramlijn tussen Utrecht Centraal Jaarbeursplein en Nieuwegein-Zuid op 21 september klaar zijn voor gebruik. Tussen het Sint Antonius Ziekenhuis en IJsselstein-Zuid is dat 25 oktober.

Eén van de sneltrams die tussen Utrecht en Nieuwegein reed is binnenkort te bezichtigen in het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep. De provincie wil één tram redden van de sloop en schenken aan het museum.