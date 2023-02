Laatste stakingsdag streekvervoer; na vijf dagen nog geen akkoord over nieuwe cao Archieffoto DUIC

Vrijdag is de laatste dag dat chauffeurs van het openbaar vervoer in Utrecht en de rest van het land hun werk neerleggen. De verwachting is dat vanaf morgen 05.00 uur het openbaar vervoer weer volgens dienstregeling rijdt. Ondanks de vijfdaagse staking is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao.