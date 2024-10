Laatste steen wordt op 14 oktober teruggeplaatst op Domtoren in Utrecht

Op 14 oktober 2024 wordt het laatste blok steen teruggeplaatst in de Domtoren in Utrecht. Het is de laatste handeling van de restauratie, die vijf jaar in beslag heeft genomen. Op 9 november viert de stad dat de werkzaamheden klaar zijn.

De laatste steigers worden deze week afgebroken, zodat het laatste blok natuursteen aan de voet van de toren kan worden ingezet. Dat gebeurt door leerlingen uit groep 8 van basisschool Pieterskerkhof.

De Domtoren is 703 jaar oud en staat dagelijks bloot aan wind, regen, zon en kou. Groot onderhoud is iedere veertig tot vijftig jaar nodig. De laatste grote restauratie was in 1975.

Werkzaamheden

In 2019 werden de eerste steigers opgebouwd. Sindsdien is er het nodige gedaan: 10.000 stenen zijn stuk voor stuk bekeken en bij iedere steen is beoordeeld of vervanging nodig was. Het beeldhouwwerk is gerepareerd of vernieuwd, net als het voegwerk aan de buitenkant. De windvaan, het carillon en het glas-in-lood zijn gerestaureerd. De vier wijzerplaten zijn voorzien van een nieuwe laag bladgoud, en er is nieuwe, permanente verlichting gekomen.

Inmiddels zijn de werkzaamheden zo goed als afgerond en verdwijnen deze week ook de laatste steigers. Alleen een gat aan de voet van de toren verklapt dat de restauratie nog nét niet af is; in dat gat moet het laatste blok natuursteen worden teruggeplaatst. Daarna kan de bestrating verder worden hersteld en de laatste bouwhekken worden opgeruimd, zodat alles klaar is voor de viering op 9 november.

