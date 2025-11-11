Laatste stempel gezet in Domkerk in Utrecht: kunstproject ‘31.000’ vraagt blijvend aandacht voor dakloosheid

Met het zetten van de laatste stempel werd op dinsdag 11 november, de dag van Sint-Maarten, de campagne ‘31.000’ afgesloten. Met dit project, waarbij 31.000 stempels zijn gezet op een doek van meer dan vijftig meter lang, wil kunstenaar Daisy Ranoe aandacht vragen voor dakloosheid in Nederland.

De campagne ging op 10 oktober, op Wereld Daklozendag, van start. Het doek lag toen op het Domplein, waar voorbijgangers werden uitgenodigd om de eerste stempels te zetten. In de weken daarna, onder andere tijdens het Stadsdiner op 17 oktober en de Sint Maarten Parade op 8 november, werden nog vele stempels toegevoegd.

Op 11 november werd de 31.000ste stempel gezet door Iris Lammerts van Bueren van de Domkerk. Daarna was het doek vol. Het aantal is niet willekeurig gekozen. Toen Daisy aan het kunstwerk begon, stond het officiële aantal daklozen in Nederland op 31.000. Een wrang detail is dat dit aantal inmiddels is gestegen naar 33.000.

Gedragen

Nadat de laatste stempel was gezet, werd het imposante doek door alle aanwezigen gezamenlijk opgetild en de Domkerk uitgedragen, waar het nog eenmaal in volle lengte kon worden bewonderd en vastgelegd. Daarmee kwam niet alleen het kunstproject tot een afsluiting, maar werd ook nog eens duidelijk hoe groot de zichtbare én onzichtbare impact van dakloosheid in Nederland is.