Laatste weken crowdfunding voor boek ‘Catharijne op een kantelpunt’

Over iets minder dan twee weken loopt de crowdfundingscampagne voor het boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ af. Inmiddels is ruim 15.000 euro opgehaald, bijna tweederde van het streefbedrag van 24.000 euro. Al 348 donateurs hebben een bijdrage geleverd.

Volgens schrijver en Utrechtkenner Gerard Aaftink verdient Catharijne meer aandacht in de geschiedschrijving. “Er wordt al 2000 jaar gewoond, gewerkt en gebouwd. In de middeleeuwen zijn er oorlogen gevoerd, de reformatie is er begonnen. Het Smakkelaarsveld was ooit het belangrijkste knooppunt van Nederland”, aldus Aaftink.

Een onderbelichte geschiedenis in beeld

Aaftink wil met zijn boek laten zien hoe dit deel van Utrecht zich steeds opnieuw heeft uitgevonden: als katholiek centrum, als verdedigingslinie, als toegangspoort voor handel en reizigers, en uiteindelijk als modern stadscentrum. De geschiedenis van Catharijne is volgens hem een verhaal dat verteld moet worden. “De hoogste tijd voor een boek over dit dynamische deel van de stad!”

Tekst loopt door onder afbeelding

Crowdfundingsactie

Het boek verschijnt in samenwerking met DUIC. De crowdfunding is opgezet om de productiekosten te dekken, om de uitgave in november mogelijk te maken. Donateurs kunnen zelf bepalen hoeveel er wordt gedoneerd. Vanaf 15 euro krijgen zij een beloning zoals een set ansichtkaarten met afbeeldingen uit het boek, en wie 60 euro of meer doneert krijgt een gesigneerd exemplaar van ‘Catharijne op een kantelpunt’, inclusief rondleiding langs bekende én verborgen plekken in het gebied.