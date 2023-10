Lachgasgebruiker die doorrijdt na aanrijding opgepakt na politieachtervolging door Utrecht

Een 23-jarige man uit Utrecht is in de nacht van zondag op maandag terwijl hij lachgas gebruikte doorgereden nadat hij betrokken was bij een aanrijding. De man crashte na een politieachtervolging met zijn auto op de Brennerbaan in Utrecht.

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag een melding van een aanrijding. Een bestuurder die betrokken was na de aanrijding was doorgereden terwijl hij lachgas gebruikte, schrijft de politie Utrecht op Instagram.

De politie kwam de man op het spoor en trof zijn auto aan in Hoograven, maar de bestuurder sloeg op de vlucht toen hij de politie zag. Agenten zetten de achtervolging in door de wijken Hoograven en Lunetten. Het voertuig crashte uiteindelijk op de Brennerbaan in Utrecht.

De 23-jarige man is na de crash aangehouden op verdenking van meerdere verkeersmisdrijven. Na zijn aanhouding bleek dat de man ook onder invloed was van drugs. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd. Met het slachtoffer van de aanrijding gaat het volgens de politie ‘naar omstandigheden goed’.