Lachgasverbod in Utrecht treedt zaterdag in werking

In vier Utrechtse gebieden is het vanaf zaterdag verboden om in de openbare ruimte lachgas te gebruiken. Het lachgasverbod wordt na een jaar geëvalueerd.

Eerder werd gezegd dat er op vijf plekken in Utrecht een lachgasverbod zou komen. De gemeente heeft besloten om twee gebieden in Overvecht die naast elkaar liggen samen te voegen. Dit is gedaan om handhaving makkelijker te maken.

Naast het gebied in Overvecht komt er ook een lachgasverbod in de omgeving van het Sportpark Wesley Sneijder, Lombok-Oost en Kanaleneiland-Noord. In deze gebieden wordt volgens de gemeente momenteel veel overlast ervaren door het gebruik lachgas.

Verplaatst

Volgens de gemeente is het mogelijk dat de overlast van lachgasgebruikers verplaatst door het verbod. Daarom wordt het verbod na een jaar geëvalueerd. Dan wordt bekeken of het probleem zich heeft verplaatst.

Het CDA in Utrecht zet zich al langer in om de overlast van het gebruik van lachgas tegen te gaan. Op voorstel van deze partij heeft de Utrechtse gemeenteraad het vorig jaar mogelijk gemaakt om gebieden aan te wijzen waarbinnen het verboden is om lachgas te gebruiken of te bezitten.

Ook op landelijk niveau wordt gekeken of het gebruik van lachgas aan banden gelegd kan worden. Zo wordt onderzocht of er een verbod kan komen op recreatief gebruik van het middel.