Lagere drankprijzen en goedkopere broodjes; FC Utrecht past catering aan na kritiek van supporters

FC Utrecht gaat het assortiment en de prijzen van eten en drinken in het stadion aanpassen. Er kwam veel kritiek op de verhoogde prijzen en het aanbod in de Galgenwaard en daar wordt nu dus naar geluisterd. De nieuwe prijzen gaan in vanaf zondag 9 oktober, als FC Utrecht in de Galgenwaard tegen AZ speelt.

De club maakte eerder al bekend dat de catering in het stadion zou worden aangepast, maar toen was nog niet duidelijk wat die aanpassingen precies zouden inhouden. Nu is duidelijk dat de prijs van een biertje in de Galgenwaard met 30 eurocent omlaaggaat. Het aanpassen van de grootte van de biertjes kan volgens FC Utrecht niet, omdat er zogenoemde ‘raptaps’ worden gebruikt. Die staan afgesteld op een bepaalde hoeveelheid en tappen meerdere biertjes in één keer.

Assortiment

Frisdrank wordt 20 cent goedkoper en ook de prijzen van de verschillende broodjes worden lager. FC Utrecht breidt tot slot het assortiment uit. In het stadion is vanaf nu ook een kidsbox te koop, met daarin een drankje, een zakje chips en een hotdog.

“Vanuit de overtuiging dat wedstrijden van FC Utrecht voor alle bezoekers ervan een voetbalfeest moeten zijn én voor iedereen toegankelijk moeten zijn, heeft FC Utrecht naar aanleiding van de feedback van supporters de wijzigingen in de prijzen en het assortiment van de publiekscatering doorgevoerd”, zegt FC Utrecht. “De stijgende inflatie zorgt weliswaar voor een hogere kostprijs van de aangeboden producten, maar dit verschil neemt FC Utrecht nu samen met publiekscateraar Number 1 op zich.”

