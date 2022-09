Landelijke aandacht voor Utrechts humoronderzoek: ‘Wat is de rol van humor?’

Elk jaar is er gedurende het nationale Weekend van de Wetenschap één onderzoek waarbij heel Nederland bij kan dragen aan de wetenschap. Dit jaar is dat het humoronderzoek Laat me niet lachen! van Madelijn Strick, psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Zij wil, in samenwerking met het televisieprogramma Het Klokhuis, onderzoeken wat de rol van humor is bij communicatie op dagelijks niveau.

Voor dit onderzoek laat Strick deelnemers kijken naar een aantal fragmenten van Het Klokhuis. Dit kunnen grappige of serieuze scènes zijn, of allebei. Na het zien van de fragmenten beantwoorden de deelnemers een aantal vragen. Strick: “Met die vragen proberen we allerlei dingen te achterhalen, zoals: hoe grappig vinden kijkers van verschillende leeftijden de Klokhuis-sketches? Welke grappen zorgen voor veel kijkplezier, en helpt humor om de inhoud van het programma beter te begrijpen?”

De samenwerking met Het Klokhuis is voor de Utrechtse psycholoog een droom die uitkomt: als klein meisje hoopte ze ooit presentatrice te worden van het populaire tv-programma. Presenteren wordt het niet, maar toen het Weekend van de Wetenschap haar benaderde om het publieksonderzoek te gaan doen, zag ze wel haar kans schoon om dit met Het Klokhuis uit te voeren. “Het Klokhuis is bij uitstek een programma waarbij humor wordt gebruikt om een boodschap over te brengen: precies wat ik wil onderzoeken.”

Het nationale Weekend van de Wetenschap is op 1 en 2 oktober en wordt georganiseerd op tal van instituten in Nederland om mensen via een toegankelijke manier inzicht te geven in de wereld van wetenschap en technologie.

Leukste mop

Strick doet al langer onderzoek naar humor. Zo vroeg ze aan 10.000 basisschoolleerlingen wat ze de allergrappigste mop vinden. Dat bleek onderstaande mop te zijn.

Jantje gaat bij oma en opa logeren. Jantje zegt: ‘Oma, ik moet piesen.’ Oma zegt: ‘Bah, wat een vies woord. Zeg maar fluiten.’ Even later gaan ze slapen. Jantje krijgt een nachtmerrie en mag bij oma en opa in bed slapen. Jantje zegt: ‘Opa, ik moet fluiten.’ Opa zegt: ‘Jantje, je kunt toch niet zomaar midden in de nacht fluiten.’ Jantje zegt: ‘Maar ik moet echt!’ Opa zegt: ‘Ach, doe het dan maar heel zachtjes in mijn oor.’

