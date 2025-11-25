Wereldwijde campagne Orange the World gaat dinsdag ook in Utrecht van start

Geweld tegen vrouwen en meisjes is nog steeds een groot nationaal én internationaal probleem. Dinsdagavond start Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld gericht op vrouwen en meisjes. Tot 10 december worden in Utrecht diverse activiteiten georganiseerd om het bewustzijn te vergroten en de rechten van vrouwen en meisjes te versterken.

Orange the World Utrecht werkt hiervoor samen met Zonta Utrecht, VVAO Utrecht, YWCA en Dansparade Cathrine NU om bewustwording te creëren, slachtoffers te ondersteunen en te bouwen aan een veiligere omgeving.

Dansparade en dansworkshops

Dinsdagavond wordt de zogenoemde aanlichtceremonie bij de Stadhuisbrug geopend door wethouder Linda Voortman. Zij neemt deze taak over van burgemeester Sharon Dijksma, omdat de moeder van Dijksma is overleden. De ceremonie wordt gevolgd door de Dansparade Cathrine NU. Karin Elich organiseert samen met Cathrine NU de komende periode verschillende openbare dansworkshops. Tijdens deze workshops komen vrouwen uit diverse culturen samen om te dansen, elkaar te versterken en met elkaar te verbinden.

Oranje verlichting

De Domtoren wordt oranje verlicht om extra aandacht te vragen voor het thema. Ook het stadhuis, het provinciehuis en de Stadsschouwburg kleuren oranje. Oranje staat voor zonsopkomst en symboliseert een hoopvolle, veilige toekomst voor vrouwen en meisjes.