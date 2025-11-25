Wereldwijde campagne Orange the World gaat dinsdag ook in Utrecht van start

Geweld tegen vrouwen en meisjes is nog steeds een groot nationaal én internationaal probleem. Dinsdagavond start Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld gericht op vrouwen en meisjes. Tot 10 december worden in Utrecht diverse activiteiten georganiseerd om het bewustzijn te vergroten en de rechten van vrouwen en meisjes te versterken.
Orange the World Utrecht werkt hiervoor samen met Zonta Utrecht, VVAO Utrecht, YWCA en Dansparade Cathrine NU om bewustwording te creëren, slachtoffers te ondersteunen en te bouwen aan een veiligere omgeving.
Dansparade en dansworkshops
Dinsdagavond wordt de zogenoemde aanlichtceremonie bij de Stadhuisbrug geopend door wethouder Linda Voortman. Zij neemt deze taak over van burgemeester Sharon Dijksma, omdat de moeder van Dijksma is overleden. De ceremonie wordt gevolgd door de Dansparade Cathrine NU. Karin Elich organiseert samen met Cathrine NU de komende periode verschillende openbare dansworkshops. Tijdens deze workshops komen vrouwen uit diverse culturen samen om te dansen, elkaar te versterken en met elkaar te verbinden.
Oranje verlichting
De Domtoren wordt oranje verlicht om extra aandacht te vragen voor het thema. Ook het stadhuis, het provinciehuis en de Stadsschouwburg kleuren oranje. Oranje staat voor zonsopkomst en symboliseert een hoopvolle, veilige toekomst voor vrouwen en meisjes.
Hard nodig!
Afgelopen zaterdag werd nog een dolle Mina aangevallen met een boek van Bukowski door een marktkoopman op de lapjesmarkt…
@Wil: ik wijt het voor een deel aan het feit dat vrouwen een steeds belangrijkere rol in de samenleving vervullen en dat een deel van de mannen dat niet kan verdragen. Als je geen boeken kunt lezen, kun je er altijd nog mee gooien. Maar ook dat zal ze op den duur ontnomen worden: steeds meer geschriften worden digitaal.
Geweld tegen vrouwen is al tienduizenden jaren een probleem.
Zelfs een burka met sluier biedt geen bescherming. Weten ze in Afghanistan alles van. Daarom heeft de VN alle 20 miljoen Afghaanse vrouwen tot vluchteling bestempeld, zonder aan die vrouwen te vragen of ze eigenlijk wel VN vluchteling willen zijn…. Dat is gewoon vóór ze besloten.
Daarmee begint al het geweld tegen vrouwen, door ze niet serieus te nemen. Zelfs de VN neemt ze niet serieus maar bepaalt top down hun status voor ze.
Saillant détail, volgens Google AI was in 2022 van al het VN personeel 41.8% vrouw…
Schijnvertoning. Er gebeurt werkelijk niets. Een poster, een verlicht gebouw en een hoop blabla gaan niet helpen. De vrouwen worden in hun protest zelfs lastiggevallen. Wie zijn dat? Welke patronen herkennen we? Wanneer analyseren we het eens concreet? Welke straffen leggen we op? Nu is het niets anders dan wat campagne voeren zonder enig effect. We moeten ons schamen dat we dit door laten sudderen.
Symbool politiek. Geen enkele potentiële dader laat zich door oranje lampjes afschrikken en mogelijke slachtoffers denken dat dit wel werkt.