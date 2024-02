Landelijke herdenking van twee jaar oorlog in Oekraïne ook dit jaar weer in Utrecht

Zo’n 2.500 mensen, waarvan een groot deel afkomstig uit Oekraïne, waren zaterdagmiddag in het Beatrixgebouw in Utrecht voor de landelijke herdenking van twee jaar oorlog. Er waren allerlei activiteiten waaronder het maken van camouflagenetten voor de soldaten aan het front en ook was er een videoboodschap van president Volodymyr Zelensky te zien.

Op 24 februari 2022 viel Rusland op meerdere plekken Oekraïne binnen en dat is zaterdag precies twee jaar geleden. In 2023 werd in de Jaarbeurs ook al een landelijke herdenking georganiseerd en dit jaar was dat in het Beatrixgebouw. Het initiatief voor de herdenking komt opnieuw van stichting Vital’nya, de gemeenschap van Oekraïense vluchtelingen in Utrecht.

Oekraïners konden voor zaterdag gratis een ticket reserveren en aan Nederlanders werd een bijdrage gevraagd om de dag mogelijk te maken. Het evenement begon om 11.00 uur en duurde tot 17.00 uur. Om 13.00 uur gingen de meeste aanwezigen de theaterzaal in waar de boodschap van Zelensky op een groot scherm te zien was. Ook demissionair premier Mark Rutte had een korte videoboodschap ingesproken.

Daarnaast was op het podium het verhaal van een soldaat te horen die in de oorlog gewond was geraakt en voor onder meer medische hulp in Nederland terecht was gekomen. Wethouder Eelco Eerenberg sprak als locoburgemeester namens de gemeente Utrecht. Tot slot was er ook een balletvoorstelling en muziek.

Franky en Coen, twee Nederlanders die meerdere keren nabij het front in Oekraïne patat hebben gebakken en weggeven aan soldaten, waren ook bij de herdenking. Ook in Utrecht gaven zij gratis patat weg.