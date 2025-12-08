Landelijke stakingsdag hoger onderwijs op 9 december; HU en UU steunen actie

Studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers van universiteiten en hogescholen protesteren dinsdag 9 december in Amsterdam tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Iedereen die werkt binnen het hoger onderwijs mag protesteren. In veel gevallen wordt ook het loon doorbetaald. Dit geldt ook voor de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU): zij steunen de actie.
De landelijke demonstratie is op initiatief van de vakbonden FNV, AOb en WOinActie. Ook studenten mogen meedoen, maar zij krijgen in principe geen vrij voor het protest. Voor hen geldt in sommige gevallen een aanwezigheidsplicht. Daarnaast kunnen volgens de Universiteit Utrecht “essentiële activiteiten zoals oraties, promoties en tentamens” gewoon doorgaan.
Zowel de Universiteit Utrecht als de Hogeschool Utrecht steunen het protest. Beide onderwijsinstellingen laten weten dat studenten en medewerkers mee mogen doen aan de landelijke actie, mits zij dit goed afstemmen met onder andere collega’s en docenten. Dit moet volgens de HU “zodat het onderwijs op deze dag zoveel mogelijk doorgaat en andere studenten en medewerkers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden”.
Hoe merkwaardig.
30% van de 15 jarigen is functioneel analfabeet en kan ook niet rekenen, nog eens 67% van de kinderen kan geen gesprek over alle daagse dingen voeren (taal niveau F1)
maar het hoger onderwijs staakt tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs?
Staken voor algemene betere kwaliteit van het Nederlands onderwijs komt de Nederlandse samenleving meer ten goede dan de kleine internationaal georienteerde kenniselite in de watten leggen.
Of is dat veel te hoge wiskunde voor de Uithof waar steenkolen Engels en Dungels de norm is?