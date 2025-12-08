Landelijke stakingsdag hoger onderwijs op 9 december; HU en UU steunen actie

Studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers van universiteiten en hogescholen protesteren dinsdag 9 december in Amsterdam tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Iedereen die werkt binnen het hoger onderwijs mag protesteren. In veel gevallen wordt ook het loon doorbetaald. Dit geldt ook voor de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU): zij steunen de actie.

De landelijke demonstratie is op initiatief van de vakbonden FNV, AOb en WOinActie. Ook studenten mogen meedoen, maar zij krijgen in principe geen vrij voor het protest. Voor hen geldt in sommige gevallen een aanwezigheidsplicht. Daarnaast kunnen volgens de Universiteit Utrecht “essentiële activiteiten zoals oraties, promoties en tentamens” gewoon doorgaan.

Zowel de Universiteit Utrecht als de Hogeschool Utrecht steunen het protest. Beide onderwijsinstellingen laten weten dat studenten en medewerkers mee mogen doen aan de landelijke actie, mits zij dit goed afstemmen met onder andere collega’s en docenten. Dit moet volgens de HU “zodat het onderwijs op deze dag zoveel mogelijk doorgaat en andere studenten en medewerkers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden”.