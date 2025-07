Landelijke Tuinvlindertelling start vrijdag; ook in Utrecht kan je mee doen

De jaarlijkse Landelijke Tuinvlindertelling start vrijdag. Iedereen met een tuin of een balkon kan van 11 tot en met 13 juli meedoen. Vorig jaar werd de atalanta het meest gezien, maar ook dagpauwoog en klein koolwitje zijn dit jaar kanshebber.

De Vlinderstichting organiseert elke zomer een tuinvlindertelling. Dankzij deze jaarlijkse telling ontstaat een beter beeld van de toestand van de natuur in stad en dorp, en dan met name in de tuinen. Die informatie is volgens de stichting belangrijk, omdat dagvlinders snel reageren op veranderingen in het milieu en op klimaatverandering. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat deze nog beter beschermd kunnen worden. De Vlinderstichting ziet in tellingen over de afgelopen 35 jaar dat het aantal vlinders afneemt.

Hoe doe je mee?

Eén kwartier tellen is al voldoende, maar het kan ook langer. Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin (en op het balkon) direct doorgeven via Tuintelling.nl. Hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de vlinderherkenningskaart. Voor kinderen is er een speciaal vlinder-doe-boek vol leuke weetjes, puzzels en tips om vlinders te tellen. Download het doe-boek gratis op de Vlinderstichtingsite.

De Vlinderstichting heeft overzichtelijk gemaakt hoe de telling werkt:

Kies tussen 10.00 en 17.00 uur een zonnig moment, want dan laten de meeste vlinders zich zien.

Loop buiten een rondje en noteer gedurende 15 minuten alle vlinders die je ziet.

Tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan kan het zijn dat je vlinders twee keer telt. Geef dus alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Voorbeeld: je ziet eerst drie dagpauwogen tegelijk. Tien minuten later zijn er weer twee dagpauwogen. Dan geef je door: drie dagpauwogen.

Zag je een vlinder maar ging het te snel waardoor je de soort niet weet? Kies dan voor ‘vlinder onbekend’. Daarmee weet de stichting in ieder geval dat er een vlinder geweest is.

Geen vlinders gezien? Ze laten zich niet altijd zien in dat ene kwartier. Voer het dan alsnog in – deze informatie is ook belangrijk – en probeer het later nog een keertje. Zie je later op de dag of een van de andere teldagen weer vlinders? Dan kun je die doorgeven via een nieuwe telling.

Tips voor in de tuin

De oorzaken van de achteruitgang zijn volgens de Vlinderstichting een combinatie van ons intensieve landgebruik en klimaatverandering. Dat zijn grote problemen, maar op kleinere schaal kunnen we zelf wel degelijk iets betekenen voor de vlinders. De stichting raadt bijvoorbeeld aan om voor inheemse planten te kiezen in de tuin, die lang bloeien en veel nectar geven. Naast vlinders profiteren ook bijen en zweefvliegen daarvan. Ook roept de stichting op om planten te plaatsen, omdat de rupsen daarop kunnen leven. Volgens de stichting hoeven mensen niet bang te zijn voor overlast. “Van de meeste rupsen heb je helemaal geen last. Vaak zie je de schade niet eens.”