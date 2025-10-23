Landelijke voorleesactie voor de slachtoffers in Gaza ook in Utrecht

De landelijke voorleesactie voor de slachtoffers in Gaza vindt zaterdag 25 oktober ook in Utrecht plaats. De actie is georganiseerd door Getuigen van Gaza die Nederlanders oproept om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober te stemmen voor gerechtigheid en duurzame vrede in het gebied. De actie in Utrecht vindt plaats op de Ganzenmarkt.

Volgens Getuigen van Gaza is de huidige wapenstilstand in Gaza slechts een eerste stap. Duurzame vrede kan volgens hen alleen worden bereikt als er ook gerechtigheid komt: door daders te berechten, slachtoffers te compenseren en te helpen bij de wederopbouw van Gaza. Daarnaast pleit Getuigen van Gaza voor het aanpakken van de onderliggende oorzaken van het conflict, zoals de illegale bezetting door Israël.

In juli las de organisatie al de namen voor van alle 65.000 destijds geregistreerde doden. Dat voorlezen duurde toen vijf dagen. Dit keer wordt in Utrecht slechts een deel van de namen genoemd. “Tussen 15 juni en 1 augustus zijn er 5.000 nieuwe slachtoffers geregistreerd”, zegt initiatiefnemer Peter Hermes van Getuigen van Gaza Utrecht. “Ook na 1 augustus zijn nog veel slachtoffers gevallen, maar die zijn nog niet officieel geregistreerd. In totaal gaat het waarschijnlijk om zo’n 80.000 doden.”

“Sinds 1 september lezen we elke maandag namen voor op het Moskeeplein en op donderdag op de Stadhuisbrug”, vertelt Hermes. “Zaterdag doen we dat opnieuw, tussen 14.00 en 17.00 uur, met een deel van de 5.000 nieuw geregistreerde slachtoffers. Dit keer op de Ganzenmarkt.” De bijeenkomst is onderdeel van een landelijke actie: ook in negen andere Nederlandse steden worden namen voorgelezen.

Met het één voor één noemen van de namen wil Getuigen van Gaza laten zien dat het niet om cijfers gaat, maar om mensen.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.