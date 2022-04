Langdurige leegstand panden Burgemeester Reigerstraat in Utrecht doorn in het oog van politiek

Al vele jaren staan enkele panden aan de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht leeg en dat is voor een groot deel van de lokale politiek een doorn in het oog. Ook wethouder Klaas Verschuure gaf donderdag aan, op vragen uit de raad, dat langdurige leegstand in ‘tijden van woningnood’ ongewenst is. Maar een snelle oplossing had de wethouder niet.

Meerdere gebouwen op een rijtje nabij de Albert Heijn op de Burgemeester Reigerstaat staan al geruime tijd leeg. De lokale politiek vroeg al meermaals aandacht voor de leegstand en dat deden ze donderdagmiddag weer. GroenLinks, PvdA, SP, PVV, EenUtrecht, D66, PvdD, Student & Starter, Stadsbelang Utrecht en VVD trokken aan de bel en vroegen de wethouder naar de stand van zaken.

Wethouder Klaas Verschuure liet weten dat er bruikbare vergunningen liggen om de boel op te knappen en te ontwikkelen. Maar toch gebeurt dit al jaren niet. Dit alles zou te maken hebben met een onderdeel van de volledige verbouwing waar geen toestemming vanuit de gemeente voor ligt, dat gaat over het gebruik van de kelder en een in- en uitrit van deze kelder via de Wagendwarsstraat, achter de panden.

‘De vergunningshouder houdt vast aan zijn oorspronkelijke plan’

De discussie over de vergunning voor de in- en uitrit haalde ook nog de rechtbank, daar werd de gemeente Utrecht in het gelijk gesteld. De gemeente had onder meer zorgen over de verkeersveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte als er een uitweg moest komen. Ook zou er een boom gekapt moeten worden.

De gemeente heeft verder meerdere keren gesproken met de eigenaar. Verschuure zei daarover donderdagmiddag: “De vergunningshouder houdt vast aan zijn oorspronkelijke plan, waar geen vergunning voor is.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vergunningen intrekken

De politiek vroeg zich ook nog af of de andere vergunningen niet moeten worden ingetrokken, want die zijn allemaal ouder dan drie jaar. GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg: “Het beleid van de gemeente is om vergunningen die binnen drie jaar niet gebruikt worden in te trekken. Ik vind dat dat hier dan ook moet gebeuren. Deze panden moeten behouden blijven, goed onderhouden worden en vooral: gebruikt worden! Desnoods moet het college dat afdwingen.”

De wethouder gaf aan dat de gemeente de vergunning nog niet heeft ingetrokken om de boel niet verder te frustreren, maar hij sluit ook niet uit dat dit wel ooit gaat gebeuren. Ook zouden de panden constructief nog in orde zijn, en het afdwingen van onderhoud is op dit moment dan ook niet aan de orde. “We hopen gewoon dat hij zo snel mogelijk gaat starten met de ontwikkeling die vergund is.” Verschuure zei verder nog: “We zijn natuurlijk altijd bereid om in gesprek te gaan, maar hij moet zich wel aan de regels houden.” Een snelle oplossing werd er donderdagmiddag dan ook niet gevonden.

De panden waren ook meerdere keren doelwit van krakers die actievoerden tegen de leegstand. In 2019 werden er nog 21 arrestaties verricht toen een groep krakers hun intrek in het pand had genomen.

