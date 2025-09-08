Lange file op A2 bij Utrecht door ongeluk vrachtwagen

Een hoop files rondom Utrecht vanochtend. Vooral op de A2 in noordelijke richting is het raak. Zowel op de parallelbaan als de hoofdrijbaan staat file na een incident met een vrachtwagen. Ook tussen ‘s-Hertogenbosch en Utrecht staat het vast. Alles bij elkaar kan de vertraging oplopen tot 80 minuten.

Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe de wagen tegen de vangrail leunt, en er puin op de weg ligt. Bij het incident met de vrachtwagen raakte de vangrail beschadigd. Er zijn drie rijbanen afgesloten. De vrachtwagen wordt geborgen.

Op het moment van schrijven, 09.45 uur, begint de file rond Nieuwegein, en eindigt deze ten hoogte van het incident bij Maarssen. Het gaat om een afstand van tien kilometer.

Ook op de andere wegen rondom de stad zorgt het voor oponthoud. Op de A12 in de richting van Den Haag rijdt het verkeer langzaam, ter hoogte van de Galecopperbrug.