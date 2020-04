Lange rijen bij opening IKEA in Utrecht

Voor de deur van de IKEA in Utrecht zijn dinsdagochtend lange rijen ontstaan. De winkels van de Zweedse meubelgigant waren sinds 17 maart dicht vanwege de coronacrisis en gingen dinsdagochtend voor het eerst weer open.

De rijen waren al erg lang toen de winkels om 10.00 uur de deuren openden. Op foto’s is te zien dat de rij voor de IKEA in Utrecht staat tot in de parkeergarage.

Ook bij andere vestigingen van de winkel is het druk. Op Twitter gaan foto’s rond van lange rijen bij winkels in onder meer Amersfoort, Barendrecht en Haarlem.

IKEA heeft verschillende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo mag er een beperkt aantal mensen tegelijk in de winkel zijn, mogen mensen maximaal met z’n tweeën tegelijk winkelen en moeten bezoekers zo veel mogelijk contactloos betalen. Ook zijn er schermen van plexiglas geplaatst bij de kassa’s en klantenservices en blijven de restaurants en ballenbakken dicht.