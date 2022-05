Lange rijen op Jaarbeursplein in Utrecht door geplande werkzaamheden NS

De geplande werkzaamheden aan het spoor hebben gezorgd voor lange rijen op het Utrechtse Jaarbeursplein. Vanaf daar vertrok vervangend busvervoer voor de reizigers tussen Utrecht en Geldermalsen. De werkzaamheden moeten na vandaag klaar zijn.

Volgens vele klagende reizigers was het busvervoer voor de vele forenzen tussen Utrecht en Geldermalsen niet toereikend. Een van hen noemt het busvervoer op Twitter ‘onacceptabel’: “Je staat zo een uur buiten te wachten op een bus. Dit kan echt veel beter!”

Ook duiken er op sociale media verschillende foto’s en video’s op van meterslange rijen voor de NS-bussen. Reizigers zijn er niet over te spreken. Maar waarom er niet meer bussen zijn, kan NS niet vertellen.

“Waarom er niet meer bussen zijn gaan rijden is mij helaas niet bekend, maar ik vermoed dat de meivakantie met name een rol speelt in de beschikbaarheid van bussen”, schrijft een medewerker van NS online.