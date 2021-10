Langverwachte koppeling van trams komt dichterbij; vanaf maandag werkzaamheden op Jaarbeursplein

De provincie Utrecht is vanaf maandag bezig met werkzaamheden op het Jaarbeursplein. De tramhalte op het plein wordt verlengd en de kruisingen aan beide koppen van de tramhalte worden aangepast. De werkzaamheden duren tot eind december.

De werkzaamheden zijn nodig om de Uithoflijn straks te kunnen koppelen aan de SUNIJ-lijn, de tramverbinding tussen Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein. Er ligt al een heel traject over die route, maar momenteel is er nog een heel kort stukje – met de naam Tracé X – waar nog geen trams met passagiers rijden. Dat stukje ligt tussen de halte Utrecht Centraal en halte Jaarbeursplein.

Mensen die op het traject verder willen reizen moeten nu nog uitstappen en de afstand tussen de twee haltes te voet overbruggen. Om Tracé X in gebruik te kunnen nemen, zijn verschillende aanpassingen in het gebied nodig. De werkzaamheden die maandag beginnen moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de trams tussen Utrecht Science Park, Nieuwegein en IJsselstein in één keer door kunnen rijden.

Om dat voor elkaar te krijgen, moeten onder meer de perrons van de tramhalte worden verlengd. De nieuwe trams die op het traject gaan rijden zijn namelijk langer dan de trams die nu bij de halte stoppen. Tegelijkertijd worden de kruisingen aangepakt die aan beide koppen van de halte op het Jaarbeursplein liggen.

Croeselaan en WTC

De kruising met de Croeselaan, aan de kant van de Volksbank, wordt als eerst onder handen genomen. Bussen en taxi’s kunnen daardoor straks de opstelplaats naast de skatebaan niet alleen in, maar ook uit rijden. Het fietspad en het voetpad van het NH Hotel naar het Jaarbeursplein moeten voor de werkzaamheden worden afgesloten. Er staan borden met een alternatieve route.

De werkzaamheden aan de kant van WTC beginnen vanaf november. De situatie daar moet overzichtelijker worden voor fietsers en voetgangers. De perrons aan de kant van het Jaarbeursplein zijn daardoor tijdelijk buiten gebruik. Voetgangers kunnen nog wel langs de tramhalte lopen, maar fietsers en gemotoriseerd verkeer worden omgeleid. Alleen de perrons aan de kant van het NH Hotel worden gebruikt.

Zomerdienstregeling

In december gaan de werkzaamheden aan de kruisingen verder. De perrons aan de kant van het NH Hotel zijn dan buiten gebruik en alleen de perrons aan de Jaarbeurspleinkant kunnen worden gebruikt. Eind december moet alles klaar zijn. Als ook project ‘Nieuwegein City’ op tijd gereed is, kan de provincie starten met testritten. Het in gebruik nemen van het traject moet samenvallen met de zomerdienstregeling van 2022.