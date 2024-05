Last onder dwangsom voor vervoeren van inbrekerswerktuig; man bepleit dat hij alleen ging klussen bij vrienden

Gewapend met zwarte werkhandschoenen, een grote schroevendraaier, twee zaklampjes en een bakje met schroeven ging een man op 28 mei 2020 op pad in Utrecht. Naar eigen zeggen om te klussen bij vrienden, maar daar ging de rechter niet in mee. De Raad van State stelde de gemeente deze week in het gelijk: de gemeente mocht de man verbieden om binnen de gemeente Utrecht inbrekerswerktuig bij zich te hebben.

De man om wie de rechtszaak draait, was op 28 mei 2020 op pad in Utrecht toen hij werd aangehouden door de politie. Hij had op dat moment zwarte werkhandschoenen, een grote schroevendraaier, twee zaklampjes en een plastic bakje met schroeven bij zich. In de APV van de gemeente Utrecht staat echter dat het verboden is om op een openbare plaats inbrekerswerktuigen bij je te hebben.

Omdat de gemeente vindt dat de attributen die de man bij zich had vallen onder inbrekerswerktuig, heeft ze hem een last onder dwangsom opgelegd. Elke keer dat hij betrapt wordt met inbrekerswerktuig, moet hij een dwangsom van 2.500 euro betalen. De man ging hiertegen in bezwaar, maar de gemeente blijft bij haar standpunt. Daarom was het aan de rechter om over de zaak te beslissen.

Knutselen aan bromfietsen

De man vindt namelijk dat het gereedschap dat hij bij zich had niet valt onder inbrekerswerktuig. Hij knutselt graag aan bromfietsen bij vrienden en wil daarbij graag zijn eigen gereedschap gebruiken, zo luidt zijn standpunt. Dat hij op het moment van zijn aanhouding reed op een gestolen snorfiets vindt hij ‘niet relevant’. Hij wist naar eigen zeggen niet dat de snorfiets gestolen was en is ook niet vervolgd voor heling. Ook zou het tijdstip van zijn staandehouding – 20.15 uur – erop wijzen dat hij niet van plan was om te gaan inbreken.

In de rechtbank vertelde de man dat de last onder dwangsom ertoe leidt dat hij zijn hobby nu onmogelijk buitenshuis kan uitoefenen. Hij vindt het ook ‘onredelijk’ dat het verbod in de APV niet is beperkt tot de nachtelijke uren.

Geen bijzondere omstandigheden

De rechtbank ging niet meer in het verhaal van de man. De rechter vindt dat de burgemeester terecht concludeerde dat de werkhandschoenen, schroevendraaier, zaklampjes en schroeven aangeduid kunnen worden als inbrekerswerktuig. Daar speelt ook bij mee dat de man op een gestolen snorfiets reed.

De Raad van State oordeelt dat er geen bijzondere omstandigheden zijn waardoor moet worden besloten om niet te handhaven. “Dat de last het voor [appellant] onmogelijk maakt om met zijn eigen gereedschap bij vrienden in Utrecht te gaan klussen, is onvoldoende. Als [appellant] bij vrienden in Utrecht wil klussen kan hij het gereedschap van zijn vrienden gebruiken.”

De burgemeester heeft de last onder dwangsom opgelegd om het plegen van inbraak, diefstal of het wissen van sporen te bemoeilijken. Volgens de Raad van State mag de burgemeester het algemeen belang zwaarder laten wegen dan het persoonlijk belang van de man.