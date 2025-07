Lawaaiprotest op Utrecht Centraal vanwege hongersnood in Gaza: ‘Hoe lang nog?’

In de ontvangsthal van Utrecht Centraal hebben donderdagavond honderden demonstranten een lawaaiprotest gehouden. Dat deden zij vanwege de hongersnood in Gaza. Ook in andere grote steden waren klokslag 18:00 uur pro-Palestijnse lawaaiprotesten bij treinstations.

De demonstranten brachten potten en pannen met zich mee en sloegen daarop om geluid te maken. Ze willen aandacht vragen voor de aanhoudende hongersnood in Gaza. De stichting Palestijnse Gemeenschap Nederland had opgeroepen tot het protest als antwoord op een filmpje van een Palestijnse journalist op sociale media.

Hoeveel mensen er precies in de ontvangsthal van Utrecht Centraal waren, is niet bekend. Op foto’s is te zien dat een groot gedeelte van de hal vol staat met mensen. Sommigen van hen zitten op de grond. Anderen houden borden vast met ‘stop the genocide’ of ‘hoe lang nog?’ De demonstratie in Utrecht is voor zover bekend vreedzaam verlopen.

Hongersnood

Het lawaaiprotest werd in verschillende steden in Nederland gehouden. De menigte roept de overheid op tot actie tegen Israël, dat maar beperkt noodhulp toelaat tot Gaza. Palestijnse burgers die voedsel willen halen, moeten daarvoor hun leven riskeren. Internationale hulporganisaties willen dat Israël hen toestaat om voedsel te distribueren in Gaza.