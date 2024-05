Le Guess Who? start proef waarbij festivalgangers met laag inkomen eigen ticketprijs kunnen bepalen

Muziekfestival Le Guess Who? start een test waarbij mensen met een laag inkomen de prijs van hun festivalkaartje zelf kunnen bepalen. Daarmee wil de organisatie het muziekfestijn toegankelijk houden voor muziekliefhebbers met allerlei budgetten. Het gaat in eerste instantie om een pilot.

Van 7 tot 10 november strijkt muziekfestival Le Guess Who? opnieuw neer in Utrecht. De ticketverkoop loopt dit jaar alleen iets anders dan gebruikelijk. Zo heeft de organisatie van het evenement geregeld dat mensen met een laag inkomen ook rond kunnen lopen op het festival.

Vrijwillige bijdrage

Geïnteresseerden kunnen via de website van Le Guess Who? namelijk een speciaal formulier invullen om aanspraak te maken op de kaartjes. Daarbij moet onder andere de voor- en achternaam worden opgegeven, maar ook het bedrag dat de persoon graag zou willen betalen. Er zijn opties voor tien, twintig, dertig en veertig euro. Afhankelijk van hoe breed het iemand heeft, kan een betaling gedaan worden. Le Guess Who zegt daarbij wel alvast dat een hogere donatie niet betekent dat er meer kans is op een kaartje.

Met het initiatief wil de organisatie Le Guess Who? meer toegankelijk maken, zegt Barry Spooren, hoofd communicatie: “Dit initiatief komt voort uit het feit dat we horen dat de prijs één van de grootste drempels is voor mensen om het festival te bezoeken. We willen mensen die het festival graag willen bezoeken, maar niet over de financiële middelen beschikken, de mogelijkheid geven dit wel te kunnen doen.”

Gebaseerd op vertrouwen

Een eindeloze stroom aan tickets is er niet. Het festival geeft aan dat wanneer de kaarten zijn uitverkocht, er een willekeurige selectie wordt gemaakt van alle aanmeldingen. Iedereen kan het formulier op de website invullen. Le Guess Who geeft aan dat het initiatief is ‘gebaseerd op vertrouwen en openheid’. De ‘low income tickets’ zijn allemaal dagkaarten, en kunnen ook niet doorverkocht worden aan andere mensen.