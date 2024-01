Ledig Erf en omgeving krijgen totale metamorfose; plan goedgekeurd door gemeenteraad

Het Ledig Erf en de directe omgeving wacht een flinke metamorfose. Zo is er straks geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk, waardoor fietsers en voetgangers veel meer de ruimte krijgen. De plannen hebben ook betrekking op omliggende straten als de Bleekstraat, Vondellaan, Jutfaseweg en Balijelaan.

Wie over een aantal jaren via het Ledig Erf naar de binnenstad, het Utrecht Science Park of richting Tolsteeg fietst zal er flink op vooruitgaan. Wie dat met de auto wil doen, zal wellicht wat moeten omrijden. Er komt een zogeheten knip voor autoverkeer. Hulpdiensten en openbaar vervoer kunnen er nog wel rijden.

In het kort komt het erop neer dat Ledig Erf, en ook gedeeltelijk de Ooster- en Westerkade veel meer bij de binnenstad gaan horen, waar ook station Vaartsche Rijn bij betrokken wordt. Het gebied wordt zodoende nu al de ‘Zuidpoort’ van het historisch centrum genoemd. De gemeente ziet graag dat het een prettigere plek is om te verblijven en dat het makkelijker wordt voor fietsers en voetgangers om zich er te bewegen.

Wel leidt de knip ertoe dat automobilisten andere routes gaan nemen, waardoor er ook in omliggende straten aanpassingen nodig zijn. In de Rivierenwijk, Tolsteeg en Rotsoord zullen er gevolgen te merken zijn, sommige wegen krijgen te maken met minder autoverkeer, andere juist met meer. Daarom krijgen meerdere straten ook een andere inrichting. Zo moet autoverkeer op de Vondellaan in de toekomst vanaf beide kanten altijd verplicht afslaan bij de Bleekstraat.

Planning

Er is geld beschikbaar voor een deel van alle maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden, maar nog lang niet alles. Het duurt zeker nog een jaar voordat de herinrichting gaat beginnen. In deze eerste fase worden de Bleekstraat, Balijelaan, Rijnlaan, Waalstraat, Diamantlaan en het Ledig Erf aangepakt. Tijdens de tweede fase van de werkzaamheden, die ergens tussen 2026 en 2030 moet plaatsvinden, krijgen de Vondellaan, Albatrosstraat, Briljantlaan en een deel van de Catharijnesingel de definitieve inrichting.

Voorgeschiedenis

Er wordt al enkele jaren gesproken over de nieuwe inrichting van het gebied. Er is lange tijd ook discussie over geweest, met name over de knip bij het Ledig Erf. Sommige omwonenden zagen liever een fietsstraat, waarbij doorgaand autoverkeer dus gewoon mogelijk is. In 2021 bleek ook, nadat er enkele varianten waren voorgelegd aan omwonenden, dat men de resultaten van een peiling anders interpreteerde. Ook nu probeerde een deel van de gemeenteraad het college van B&W alsnog zover te krijgen om een variant met fietsstraat uit te laten werken, maar daar was geen meerderheid voor.