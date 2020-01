Ledig Erf gaat op de schop: nieuwe inrichting bekend

Een van Utrechts bekendste pleinen, het Ledig Erf, gaat op de schop. Net als op veel andere plekken in de binnenstad wordt dit het domein van voetgangers en fietsers en zal de auto te gast zijn. De huidige inrichting van de Tolsteegbarrière en -brug, zoals het gebied officieel heet, past volgens de gemeente niet meer bij deze tijd.

Met het Louis Hartlooper Complex, café Ledig Erf en eetcafé De Poort was het plein lang de toegangspoort tot de historische binnenstad. Maar met ontwikkeling van de Ooster- en Westerkade, Rotsoord en station Vaartsche Rijn voldoet de huidige inrichting niet meer. De Tolsteegbarrière is nu overvol, chaotisch en moet beter en veiliger.

9000 fietsers

Er rijden dagelijks 9000 fietsers en 2700 motorvoertuigen via deze plek de stad in of uit. Voor voetgangers en mindervaliden is er vaak te weinig ruimte. Met het nieuwe ontwerp moeten fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen op de Tolsteegbarrière en –brug.

De stoepen moeten breder worden en auto’s moeten zich meer als gastverkeer gaan gedragen. Ook wordt bijvoorbeeld de bocht naar de Wijde Doelen verbeterd, om fietsers te verleiden deze route door de binnenstad te nemen.

Bushalte

In het ontwerp is meer ruimte voor fietsparkeren gecreëerd. In totaal ontstaat er ruimte voor 133 tot 158 fietsparkeerplekken, afhankelijk van hoe dicht men de fietsen op elkaar zet. De bushalte wordt verplaatst om de meer ruimte voor voetgangers vrij te maken.

De plannen voor de herinrichting van de Tolsteegbarrière en -brug liggen al jaren op tafel. Eerder werd de uitvoering uitgesteld vanwege onder meer onvoldoende capaciteit bij de gemeente en te weinig geld. De gemeente hoopt nu in de loop van dit jaar te kunnen starten met de werkzaamheden.

Ledig Erf

Hoewel het plein in de volksmond vaak Ledig Erf wordt genoemd, is het Ledig Erf officieel de straat aan de andere kant van de Tolsteegbrug. Met de komst van de tram en het opheffen van buslijn 12 is het hier een stuk rustiger geworden. Ook deze weg gaat heringericht worden, maar dat laat nog wat langer op zich wachten.