Leegstand in voormalig pand V&D en Hudson’s Bay houdt ook aan bij de 300 vogelhuisjes

De 300 vogelhuisjes aan het gebouw, waar tot voor kort Hudsons Bay zat en vroeger V&D, zijn ook afgelopen jaar leeg gebleven. De provincie gaat zich nu beraden of er extra maatregelen genomen moeten worden.

Met het vertrek van Hudson’s Bay uit het volledig gerenoveerde gebouw bij Hoog Catharijne kwam een groot gedeelte van het pand leeg te staan. Maar er staat meer leeg, er zijn 300 nestkasten opgehangen aan het gebouw maar er komen geen vogels op af. Het bedrijf IEF Capital, eigenaar van het pand aan de Rijnkade, gaf er al zo’n 300.000 euro aan uit.

Ontheffing

DUIC beschreef al eerder uitgebreid de voorgeschiedenis van de nestkasten. Toen V&D uit het pand vertrok en de eigenaar het gebouw wilde opknappen bleken er 73 nesten van gierzwaluwen te zitten. Deze mogen niet zomaar weggehaald worden.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland besloot om een ontheffing te verlenen voor het verwijderen, met als voorwaarde dat er 300 nieuwe nestkasten terugkomen als de renovatie is afgerond.

De 300 nestkasten kwamen er, voor 300.000 euro. Eerder dit jaar bleek al dat er geen gierzwaluwen op af kwamen. Eind 2019 heeft de provincie de tweede verplichte monitoringsrapportage gekregen, daaruit bleek dat er ook in 2019 geen vogel te bekennen was.

Maatregelen

Reden voor de provincie om nu te gaan kijken of er maatregelen nodig zijn. De ontheffing voor het verwijderen van de nesten, ten tijde van de verbouwing, ging namelijk gepaard met voorwaarden. Een van die voorwaarden is zorg dragen voor goede nestkasten. Nu bestaat er twijfel, doordat er geen vogels komen, of de nestkasten wel goed zijn. De ontheffing die eind 2019 afliep, is met een jaar verlengd zodat hier goed naar gekeken kan worden.

De provincie laat weten: “Op dit moment is het nog onduidelijk of dit betekent dat de voorzieningen ongeschikt zijn, of dat de gierzwaluwen op eigen beweging elders verbleven. De provincie zal begin 2020 bepalen of er aanleiding is aanvullende maatregelen op te leggen.”