Leerlingen Utrechtse school naar huis vanwege coronavirus bij leraar

De leerlingen van groepen 1 en 2 van de Gertrudisschool aan de Amaliadwarsstraat moeten tot en met 16 juni thuisblijven. Een van de leerkrachten blijkt namelijk corona te hebben.

De basisscholen in Nederland zijn sinds maandag weer volledig open, maar leerlingen uit groepen 1 en 2 van de Gertrudisschool in Rivierenwijk moeten voorlopig thuis blijven. Dinsdagmiddag werd namelijk corona bij een van de leerkrachten vastgesteld. Omdat bron- en contactonderzoek geen uitsluitsel heeft gegeven of de directe collega’s wel of niet besmet zijn worden de groepen gesloten. Dit is besloten in overleg met de GGD.

Het is niet de eerste besmettingen op een basisschool in Utrecht sinds er weer onderwijs wordt gegeven. Onder meer een school in Leidsche Rijn en een school in Overvecht kregen te maken met een coronabesmetting.