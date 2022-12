Lees hier alle regels rond vuurwerk die dit jaar gelden in Utrecht

Oud en nieuw staat weer voor de deur en dit jaar mag er weer vuurwerk worden afgestoken in Utrecht. Er gelden echter wel regels; zo is het alleen toegestaan tussen bepaalde tijdstippen en ook zijn er gebieden aangewezen waar helemaal geen vuurwerk afgestoken mag worden. Daarnaast worden Utrechters opgeroepen om op nieuwjaarsdag de bezem te pakken en samen met buurtbewoners de straat schoon te vegen.

Tijdens de twee voorgaande jaarwisselingen gold er vanwege de coronamaatregelen in Nederland een vuurwerkverbod. Ondanks dit verbod werd er in Utrecht, met name vorig jaar, volgens de gemeente ‘massaal’ vuurwerk afgestoken.

Dit jaar geldt er op de meeste plekken in de stad geen verbod. Dat betekent dat consumenten vanaf 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur vuurwerk mogen afsteken. Wel zijn er vuurwerkvrije zones ingesteld. Dit is gedaan in parken, plekken waar dieren verblijven en andere natuurgebieden. Bekijk hier alle vuurwerkvrijezones in Utrecht.

Kopen

Dit jaar kan er op 29, 30 en 31 december vuurwerk worden gekocht bij een aantal officiële verkooppunten. Vuurwerk kan bijvoorbeeld ook in het buitenland worden gekocht, mits het aan de eisen van de Nederlandse wet voldoet. Per auto mag 25 kilo vuurwerk worden vervoerd. Vuurwerk bestellen en thuis laten bezorgen is alleen toegestaan wanneer het om de categorie ‘fop- en schertsvuurwerk’ gaat.

Illegaal vuurwerk is, zoals de naam al doet vermoeden, te allen tijde verboden. “De handel en opslag van illegaal vuurwerk levert levensgevaarlijke situaties op. Vaak ligt het opgeslagen in woningen, schuren of loodsen. Voor het bezit, de verkoop en het afsteken van illegaal vuurwerk gelden hoge boetes”, aldus de gemeente. Mensen die hun vuurwerk onschadelijk willen maken kunnen dat volgens de brandweer doen door het in water te dompelen.

Afval

Voor en zo ‘veilige en schone’ jaarwisseling roept de gemeente op zo min mogelijk brandbaar materiaal op straat te plaatsen. Inwoners worden daarom gevraagd het vuilnis kort voor de ophaaltijd buiten te zetten, geen afval naast containers te plaatsen en de lege kliko weer binnen te zetten.

Tot slot worden Utrechters opgeroepen om op 1 januari de handen uit de mouwen te steken. “De best denkbare start voor 2023? Dat is een schone start natuurlijk. Slaap op 1 januari eerst lekker uit, eet de laatste oliebol op en app rond 12 uur ook de buren uit bed. Tijd voor een gezellig uurtje Nieuwjaarsvegen!”