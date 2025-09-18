Lege parkeerplekken waar betaald parkeren is ingevoerd; Utrechter parkeert in naastgelegen wijk

De invoering van betaald parkeren in Utrechtse wijken heeft geleid tot aanzienlijk minder volle straten. Uit gemeentelijke metingen blijkt dat de parkeerdruk in buurten waar onlangs betaald parkeren is ingevoerd, tot wel de helft is afgenomen.
In wijken als de Bokkenbuurt, Oud Hooggraven Noord, Tolsteeg, Rotsoord en Voordorp stonden eerder structureel meer auto’s geparkeerd dan er plekken waren. Foutparkeren was er geen uitzondering. Nu er betaald moet worden, is de parkeerdruk in deze gebieden met zo’n 20 procentpunt* of meer gedaald; in Tolsteeg en Rotsoord zelfs met 46 procentpunt.
Ook in andere wijken zijn forse dalingen zichtbaar: in Bedrijvengebied Kanaleneiland daalde de parkeerdruk met 28 procentpunt, in Nieuw Hooggraven Noord met 18, in Transwijk Noord met 32, in Transwijk Zuid met 22 en in Werkspoor met 41 procentpunt. Alleen in Rivierenwijk (-7), Tuindorp Oost (-9) en op de Woonboulevard (-14) bleef de afname beperkt.
Waterbedeffect
De lagere parkeerdruk betekent niet dat er minder auto’s in de stad staan. Automobilisten wijken uit naar gratis buurten. Zo nam de parkeerdruk toe in Den Hommel, Geuzenwijk, Hoograven Zuid, Kanaleneiland en rond de Laan van Nieuw Guinea en Spinozaweg. In een deel daarvan geldt inmiddels al betaald parkeren; de rest volgt later, aldus de gemeente.
Stapsgewijs beleid
Utrecht voert tot en met 2034 in de hele stad betaald parkeren in. Het beleid moet bewoners stimuleren vaker de fiets, het ov, deelauto’s of de benenwagen te nemen. Minder auto’s op straat maken ruimte voor groen, fietsenstallingen en voetgangers. Daarnaast leveren de extra parkeerinkomsten de gemeente geld op. In 2024 was 32 procent van alle parkeerplekken in Utrecht al betaald.
* Een procentpunt is het absolute verschil tussen twee percentages. Als de parkeerdruk van 40 procent naar 20 procent daalt, is er sprake van een afname van 20 procentpunt.
Top! Dan kunnen er fietsparkeerplekken of groenstroken van gemaakt worden.
Ongelofelijk. Hoe kan dat nou toch? Nou, dan zit er maar 1 ding op. Ook in de naastgelegen wijk direct betaald parkeren invodren.
O nee, wacht ff…
Daar is de gemeente teruggefloten.
Kortom. Ambtelijke en bestuurlijke onkunde en onbenul. Zeg maar de gebruikelijk standaard in Utrecht. Wellicht kunnen we dit oplossen door het aannemen van wat extra beleidsambtenaren 🙂
Laten we nou niet doen alsof we het betaald parkeren invoeren om de leefbaarheid te verbeteren of mensen te stimuleren om te fietsen en/of lopen.
Het invoeren is vooral om de gemeentekas te spekken die leeggeroofd wordt voor onzinnige linkse hobbys in de de stad.
Als je in de stad woont heb je ook gewoon een auto nodig. Hoe meer betaald parkeren, hoe meer vergunningen ze kunnen uitgeven om je nog meer te laten betalen.
Hoe pro-fietsen ik ook ben (alsmede een zeer tevreden autoloze, ik kan het iedereen aanraden) blijf ik het oneerlijk en oneigenlijk vinden dat het middel betaald parkeren wordt ingezet om eigenlijk een `de facto` gemeentelijke autobelasting in te voeren.
Zeker omdat het met name in wijken als Overvecht en Kanaleneiland het ook veel mensen raakt die voor hun werk nauwelijks een alternatief hebben voor de auto.
Helemaal geweldig dit laat zien dat het in de hele stad moet worden doorgevoerd anders heb je altijd een waterbed effect. En voor de ingevoerde wijken helpt het enorm met de drukte en daarmee ook goed voor de verkeersveiligheid niet meer dubbel parkeren langs het trottoir.
Als het de gemeente nobel om de parkeerdruk te doen is en niet om de zgn melkkoe, dan zou men betaald parkeren kunnen invoeren voor mensen van buiten maar de vergunningen voor bewoners gratis kunnen aanbieden.
Wat zo zuur is, is dat mijn visite elke keer een poot wordt uitgedraaid. Als het om uitstoot en nodeloze verkeersbewegingen gaat, zou je kunnen beginnen met jaarbeurs bezoekers verplichten buiten de stad te parkeren, of de dagelijkse stoet automobilisten naar grote kantoren zoals de Rabo te beteugelen.
Goed voor de ondernemer in Utrecht centrum die een leuk winkeltje runt. 8 euro per uur vragen zodat niemand van buiten Utrecht meer de stad bezoekt en zijn zuur verdiende geld komt uitgeven. Nog meer leegstand dadelijk.
@kevin van de catherijnesingel: zoals je in de media hebt kunnen vernemen wordt het gemeentelijk tekort veroorzaakt door Den Haag. Wel alles over de schutting van gemeentes flikkeren, en vervolgens geld inhouden. Niet alleen linkse gemeenten, maar ook rechtse hebben daar last van.
Maar ja, waarschijnlijk een te genuanceerd verhaal voor de rechtse onderbuik
*lacht vanuit Nieuwegein*
Wat een prachtig nieuws! Ik woon 8 KM over de gemeentegrens en kan naar hartelust de hele familie en vrienden tegelijk hier gratis laten parkeren, mijn 6 meter buscamper neerzetten en ook s’ avonds buiten een lekker vuurtje stoken. Wat een heerlijkheid, nog geen last van deze socialistische regels!