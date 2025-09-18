Lege parkeerplekken waar betaald parkeren is ingevoerd; Utrechter parkeert in naastgelegen wijk

De invoering van betaald parkeren in Utrechtse wijken heeft geleid tot aanzienlijk minder volle straten. Uit gemeentelijke metingen blijkt dat de parkeerdruk in buurten waar onlangs betaald parkeren is ingevoerd, tot wel de helft is afgenomen.

In wijken als de Bokkenbuurt, Oud Hooggraven Noord, Tolsteeg, Rotsoord en Voordorp stonden eerder structureel meer auto’s geparkeerd dan er plekken waren. Foutparkeren was er geen uitzondering. Nu er betaald moet worden, is de parkeerdruk in deze gebieden met zo’n 20 procentpunt* of meer gedaald; in Tolsteeg en Rotsoord zelfs met 46 procentpunt.

Ook in andere wijken zijn forse dalingen zichtbaar: in Bedrijvengebied Kanaleneiland daalde de parkeerdruk met 28 procentpunt, in Nieuw Hooggraven Noord met 18, in Transwijk Noord met 32, in Transwijk Zuid met 22 en in Werkspoor met 41 procentpunt. Alleen in Rivierenwijk (-7), Tuindorp Oost (-9) en op de Woonboulevard (-14) bleef de afname beperkt.

Waterbedeffect

De lagere parkeerdruk betekent niet dat er minder auto’s in de stad staan. Automobilisten wijken uit naar gratis buurten. Zo nam de parkeerdruk toe in Den Hommel, Geuzenwijk, Hoograven Zuid, Kanaleneiland en rond de Laan van Nieuw Guinea en Spinozaweg. In een deel daarvan geldt inmiddels al betaald parkeren; de rest volgt later, aldus de gemeente.

Stapsgewijs beleid

Utrecht voert tot en met 2034 in de hele stad betaald parkeren in. Het beleid moet bewoners stimuleren vaker de fiets, het ov, deelauto’s of de benenwagen te nemen. Minder auto’s op straat maken ruimte voor groen, fietsenstallingen en voetgangers. Daarnaast leveren de extra parkeerinkomsten de gemeente geld op. In 2024 was 32 procent van alle parkeerplekken in Utrecht al betaald.

* Een procentpunt is het absolute verschil tussen twee percentages. Als de parkeerdruk van 40 procent naar 20 procent daalt, is er sprake van een afname van 20 procentpunt.