Lege poppodia en theaters maken ruimte vrije voor Utrechtse leerlingen

Poppodia en theaters in Utrecht hebben nog steeds te lijden onder de coronamaatregelen. Voor leerlingen van de middelbare school X11 Media & Vormgeving is het juist een kans om goed achter de schermen te kijken bij verschillende culturele instellingen. De Helling, EKKO, Stadsschouwburg Utrecht, DOX/Theater Utrecht en het Stadsklooster gooien de deuren open voor les op locatie.

Door de coronamaatregelen zijn er weinig evenementen in culturele instellingen, artiesten hebben geen optredens, licht- en geluidstechnici zitten zonder werk en middelbare scholen hebben door de crisismaatregelen last van ruimtegebrek.

X11 ontwikkelde daarom samen met cultureel ondernemer Ciske van Oosterhout een lesprogramma op locatie bij en met hulp van: De Helling, EKKO, Stadsschouwburg Utrecht, DOX/Theater Utrecht en het Stadsklooster.

Licht- en geluid

Tijdens het lesprogramma krijgen leerlingen rondleidingen bij deze Utrechtse instellingen en leren ze wat er zoal komt kijken bij het draaien van een culturele organisatie. Ook kunnen leerlingen artiesten interviewen, en verzorgt DOX/Theater Utrecht dansworkshops in de Stadsschouwburg.

Daarnaast krijgen de scholieren van licht- en geluidsprofessionals uitleg over wat er achter de schermen gebeurt om een evenement technisch mogelijk te maken en tot leven te brengen. Natuur- en scheikundedocenten gebruiken de lege donkere ruimtes om onder andere de technologie van licht te onderzoeken met leerlingen en in de popzalen wordt geëxperimenteerd met fotografie. Voor het vak Nederlands wordt in het Stadsklooster in Lombok samengewerkt met spoken word-artiesten.

Meedenken

Tot slot wordt aan de scholieren gevraagd om mee te denken hoe deze instellingen om moeten gaan met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich mee brengen. Na het locatiebezoek presenteren ze hun ideeën aan de deelnemende culturele organisaties.

Het project wordt in eerste instantie als pilot uitgevoerd van 15 juni tot en met 10 juli. X11 hoopt in september verder te kunnen gaan met een uitgebreider lespakket en de toevoeging van meer Utrechtse culturele instellingen.