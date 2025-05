Leger des Heils Utrecht gaat verbouwen en uitbreiden

Het Leger des Heils op de Biltstraat in Utrecht gaat verbouwen. Er moeten technische aanpassingen aan het pand worden verricht, zodat het in de toekomst nog brandveilig is. Er wordt ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om intern meer kamers te bouwen.

De locatie op de Biltstraat biedt maatschappelijke opvang aan mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt. Het gaat om een dag- en nachtopvang. Met de verbouwing worden er ook gelijk vier extra kamers gemaakt. Dat gebeurt door middel van tussenwanden.

Druk op opvang

Op die manier moeten er meer mensen onderdak kunnen krijgen; dat is een doel van de gemeente. Vorig jaar werd er namelijk meer geld vrijgemaakt om extra plekken te realiseren in de daklozenopvang. Dat gebeurt op verschillende plekken in de stad.

Het doel van de gemeente Utrecht is om niemand op straat te hebben, maar ‘in de praktijk zien we echter dat de druk op de opvang blijft toenemen en meer plekken nodig zijn’. In totaal komt de locatie van het Leger des Heils na de verbouwing uit op 53 kamers.

Verbouwing

De verbouwing op de locatie in de Biltstraat duurt naar verwachting ongeveer zes weken. Rond de zomer kunnen extra bewoners naar het Leger des Heils. “Daarnaast blijven het Leger des Heils en de gemeente Utrecht zich inzetten om een goede buur te zijn voor de buurt”, schrijft de gemeente. “Onder meer door regelmatig overleg met de buurtbeheergroep en door eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen en beperken.”