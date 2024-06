Leidsche Rijn College in Utrecht doet aangifte na ontdekking ‘bangalijst’ 

De ontdekking van een bangalijst op het Leidsche Rijn College heeft voor opschudding gezorgd. De school heeft besloten om aangifte te doen bij de politie nadat de lijst aan het licht kwam. Op de lijst staan namen van leerlingen met negatieve beoordelingen over hun uiterlijk en beschrijvingen van seksuele handelingen.

Het Leidsche Rijn College heeft aangifte gedaan, omdat er een ‘bangalijst’ rondgaat. Via WhatsApp circuleerde een lijst met daarop pasfoto’s van leerlingen van de school. Ook stonden er persoonsgegevens, een negatieve beoordeling van hun uiterlijk en beschrijvingen van seksueel getinte handelingen op.

“Het maken en verspreiden van een dergelijke lijst is in strijd met alles waar wij voor staan als school. Wij veroordelen het gedrag van de opsteller en van degenen die de lijst verspreid hebben dan ook sterk”, zegt het Leidsche Rijn College. In eerste instantie deed de school geen aangifte, maar eenmaal in bezit van de lijst veranderde die mening. “De inhoud blijkt ernstiger te zijn dan aanvankelijk bij ons bekend was.”

De opsteller van de lijst is bekend en wordt door de school ‘passend’ gestraft, omdat “zijn handelen niet past binnen onze gedragsnormen en medeleerlingen hierdoor zijn geschaad.” Het opstellen, maar ook het delen van de lijst is seksistisch, beledigend en beschadigend, schrijft het Leidsche Rijn College verder op hun website.

Onbekend is hoe vaak de lijst is gedeeld, door wie en met wie. Op dit moment is de school in gesprek met de leerlingen die op de lijst staan vermeld.

Bangalijsten in Utrecht

Een aantal weken geleden gingen er ook al bangalijsten rond in Utrecht. Toen afkomstig van leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Ook op deze lijsten stonden seksuele beoordelingen en werd het uiterlijk van vrouwelijke studenten besproken. Verder stonden er foto’s, adressen en telefoonnummers op. De makers van de lijst zijn geschorst en verdachten in een onderzoek van het Openbaar Ministerie.