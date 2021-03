Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn binnenkort acht jongerenplekken rijker en er volgen er meer

Utrecht is binnenkort een flink aantal jongerenplekken rijker. Aan de Dominee Abernathylaan is al zo’n plek voor jongeren gerealiseerd en in de eerste helft van dit jaar volgen er nog acht in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Niet iedereen was echter blij met de komst van een jongerenplek.



Begin 2018 opperde toenmalig wethouder Kees Geldof al dat er in Leidsche Rijn meer sportveldjes en ontmoetingsplekken moesten komen voor jongeren. De huidige coalitie heeft dat plan doorgezet.

Waar?

In januari 2020 werd het plan bekendgemaakt om in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern in totaal twaalf speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jongeren van 12 tot 17 jaar te realiseren. In Leidsche Rijn moeten deze komen aan het Archeologiepark, Park Hoge Weide, Crouweldijk/’t Zand, Willem Alexanderpark, Dominee Abernathylaan en Amaliapark én in Vleuten-De Meern aan de Hampoort, Wilhelminalaan, Passiebloemweg, Sandwijck/Bokkeduinen, Máximapark en Veldhuizerpark.

“Dat kan een eenvoudig bankje of een andere (overdekte) ontmoetingsplek zijn of een sportplek. Dit zijn zowel nieuw te realiseren locaties, als te verbeteren bestaande locaties”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Bijeenkomst

Deze plannen werden tijdens een informatiebijeenkomst voorgelegd aan de buurt. Volgens de gemeente werd deze bijeenkomst door zo’n 200 mensen bezocht. De omwonenden van de twaalf plekken kregen een persoonlijke uitnodiging.

“Bij twee locaties besloten we op basis van de reacties een stap terug te zetten in het participatieproces, voordat het ontwerp verder wordt uitgewerkt. We gaan bij deze plekken opnieuw in gesprek met de bewoners over wat een geschikte invulling van de plek is. Uitgangspunt is dat ook bij deze locaties de speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken nodig zijn.”

Bezwaar

Voor de overige tien locaties worden de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Voor deze jongerenplekken zijn ook al omgevingsvergunningen aangevraagd en verleend. “Voor de omgevingsvergunning van één locatie is formeel bezwaar ingediend en volgt er een hoorzitting.”

De eerste jongerenplek is inmiddels al gerealiseerd aan de Dominee Abernathylaan. De overige acht locaties worden hoogstwaarschijnlijk in de eerste helft van dit jaar al aangepakt.

Uitbreiden

Daarnaast wil de gemeente het netwerk van jongerenplekken in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern nog verder uitbreiden. Zo moeten er dit jaar nog plannen gemaakt worden voor nog eens zes locaties. Ook hierbij wordt de buurt weer betrokken.