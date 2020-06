Lelijkste steeg van Utrecht krijgt opknapbeurt

De lelijkste steeg van Utrecht, zoals de Begijnesteeg vaak bestempeld is, krijgt een opknapbeurt. Dat laat de gemeente weten op vragen van de VVD. De aangrenzende stegen van de Voorstraat worden meegenomen bij de herinrichting die nu bezig is.

Er zijn een hoop bijzondere stegen in de stad. We spraken vorig jaar al met stegenexpert Marc Nolden over de ruim 250 stegen in Utrecht. Daar zitten prachtige plekken bij, maar ook hele lelijke stegen zoals de Begijnesteeg tussen de Voorstraat en Breedstraat.

Nu de gemeente bezig is om de omgeving aan te pakken vroeg de VVD om ook specifiek naar deze ‘verloederde’ steeg te kijken. De gemeente laat weten dat de Begijnesteeg inderdaad ook opgeknapt gaat worden.

De steeg is namelijk niet alleen lelijk, er is ook regelmatig sprake van overlast. De gemeente schrijft: “De signalen over de staat van de steeg gaan niet aan ons voorbij. De Begijnesteeg wordt vrijwel dagelijks meegenomen in de zogenoemde ‘veegronde’ door Stadsbedrijven. Door het beperkte toezicht vanuit de naburige panden heeft de steeg een snelle doorloop qua overlast. Wat ’s ochtends schoongemaakt is, kan later op de dag alweer teruggekomen zijn.”

In de steeg is ook veel graffiti te vinden. Toch haalt de gemeente dit niet standaard weg. “Voor wat betreft de graffiti geldt dat wij alleen op verzoek van de pandeigenaren de graffiti kunnen verwijderen.”

Herinrichting Voorstraat en de Wittevrouwenstraat

Tijdens de herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat worden ook alle aangrenzende stegen meegenomen. De Begijnesteeg krijgt dus een opknapbeurt, daarmee moet ook de leefbaarheid groter worden. Of de overlast ook verdwijnt moet nog bekeken worden. De gemeente schrijft daarover: “Hoewel een opknapbeurt van een steeg een positieve impuls aan de leefbaarheid kan geven, is het niet gezegd dat hiermee de overlast ook afneemt. Hiervoor is vooral sociale controle en eigenaarschap van belang.”

In de plannen voor de Utrechtse binnenstad voor 2040 staat ook de wens om de vele kilometers aan stegen in het centrum beter te benutten. De gemeente denkt aan wandelroutes door het netwerk, daarmee stijgt ook de sociale controle. Daarom kijkt de gemeente ook of stegen en hoven die nu nog afgesloten zijn geopend kunnen worden.