Lepelenburg, Griftpark en Wilhelminapark ‘s nachts tijdelijk gesloten: ‘Overlast is onacceptabel’

Het Griftpark, Park Lepelenburg en het Wilhelminapark worden vanaf aanstaande vrijdag tot en met 6 augustus in de nachtelijke uren verboden gebied. De overlast die door met name jongeren wordt veroorzaakt is volgens de gemeente onacceptabel. De maatregel is onder meer genomen zodat omwonenden op adem kunnen komen.

Vorige week gaf burgemeester Sharon Dijksma al aan dat Park Lepelenburg, het Griftpark en het Wilhelminapark mogelijk tijdelijk op slot gaan. Omwonenden ervaren vooral sinds dit voorjaar veel overlast van met name jongeren die tot diep in de nacht geluidshinder veroorzaken en troep achterlaten. Ook worden de coronamaatregelen niet altijd nageleefd.

De drie parken zijn van 7 oktober 2020 tot begin januari van dit jaar ook tijdelijk gesloten geweest. Dit heeft toen volgens de gemeente goed gewerkt. Tegelijkertijd wordt gezegd dat het een zware maatregel is die proportioneel moet worden toegepast.

Tussen 23.00 en 06.00 uur

De gemeente zegt er wel begrip voor te hebben dat inwoners, met name jongeren en studenten, na een lange periode van beperkende maatregelen behoefte hebben aan sociale contacten, gezelligheid en feest. Ook de nieuwe maatregelen die zaterdag zijn ingegaan leggen weer beperkingen op.

Omdat de overlast voor omwonenden nu weer erger wordt, is toch weer besloten de parken tijdelijk te sluiten. Vanaf vrijdag 16 juli tot en met vrijdag 6 augustus zijn Park Lepelenburg, het Griftpark en het Wilhelminapark tussen 23.00 en 06.00 uur verboden gebied.

2019

Overlast vanuit de stadsparken is geen nieuw fenomeen, maar de gemeente zegt wel dat de huidige situatie niet te vergelijken is met de periode voor corona. “Er zijn meer jongeren, de groepen zijn groter en er is sprake van meer baldadig en agressief gedrag. […] Regelmatig vindt een kat-en-muis-spel plaats met handhavers, waarbij weggestuurde personen korte tijd later opnieuw opduiken.”

In de periode van 4 juni tot 8 juli dit jaar in totaal 73 bekeuringen uitgeschreven. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2019 waren dat er 47 en toen ging het volgens de gemeente veelal om fietscontroles.

Niet acceptabel

Er is volgens de gemeente een situatie ontstaan waarbij – zelfs nadat meerdere maatregelen zijn getroffen – langdurig sprake is van ernstige overlast die niet acceptabel is en een grote impact heeft op de omgeving en andere parkbezoekers.

Daarnaast zeggen onder meer politie en handhaving dat de aanwijzingen om de overlast te beperken en de coronamaatregelen na te leven steeds minder goed worden opgevolgd en er sprake is van toenemende agressie in hun richting.

Cooldown

Volgens de gemeente is een ‘reset’ van de situatie nodig om een doorbraak in de aanpak van de overlast te bereiken en omwonenden de gelegenheid te geven op adem te komen. “Deze periode geldt als een cooldown en heeft tot doel om terug te keren naar een meer normale situatie.”