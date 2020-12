Lerarentekort in Utrechts basisonderwijs afgenomen; Afname is mogelijk slechts tijdelijk

Het lerarentekort in het Utrechtse basisonderwijs is tussen februari en oktober dit jaar flink afgenomen. De gemeente Utrecht waarschuwt echter dat het lerarentekort niet is verdwenen, maar door de coronacrisis een ander karakter heeft gekregen.

De gemeente heeft samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gekeken naar het personeelstekort in het basisonderwijs. Uit dat onderzoek bleek dat het tekort, net als in andere steden, in de loop van 2020 is afgenomen.

Volgens de gemeente is het lerarentekort niet verdwenen. “Een min of meer voorspelbaar, langdurig tekort aan leraren in het onderwijs gaat nu schuil achter onvoorspelbaarheid en frequent, kortdurend en sterk fluctuerend tekort”, schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

Belangstelling

De belangstelling voor werk in het onderwijs groeide afgelopen jaar. Veel mensen die een onderwijsbevoegdheid hadden maar ander werk deden, besloten bijvoorbeeld om terug te keren naar het onderwijs. Ook het aantal aanmeldingen op de Pabo nam toe.

De gemeente verwacht echter dat het onderliggende lerarentekort in het onderwijs weer volledig zichtbaar wordt als de economie herstelt van de coronacrisis.

Basisonderwijs

Volgens de gemeente lijken de tekorten in Utrecht minder ernstig dan in andere steden. Dat komt mede doordat schoolbesturen flexibele invalpools hebben gevormd, om de gevolgen van het lerarentekort zoveel mogelijk te voorkomen. Het tekort in het Utrechtse basisonderwijs was in februari 6 procent, wat neerkomt op 107,1 fte. In oktober dit jaar bedroeg het tekort nog 3 procent, 67,7 fte.

Het lerarentekort is niet overal in de stad hetzelfde. In februari was het tekort in de wijk Overvecht het hoogst, namelijk 16 procent. In oktober dit jaar bleek het tekort niet in Overvecht maar in de binnenstad het grootst: 8 procent.

Voortgezet onderwijs

De gemeente heeft geen actuele informatie over de tekorten in het voortgezet onderwijs, omdat middelbare scholen (en mbo’s) niet in de analyse van het ministerie zijn meegenomen. Wel zijn er prognoses die de gemeente zorgen baren. In de regio Utrecht is er volgens die cijfers in 2025 een tekort van 98 fte, met name in exacte vakken en Frans en Duits.

Samen met verschillende onderwijspartners werkt de gemeente aan toekomstbestendige opleidingen. Het onderwijs moet, als het aan de gemeente ligt, ook een sector worden waar mensen graag willen werken en waar leerlingen en medewerkers zich kunnen ontwikkelen.

Verder ontwikkelen de gemeente en Utrecht Leert! een pakket van activiteiten dat daarbij moet helpen. De activiteiten zijn bedoeld voor zowel nieuwe als ervaren onderwijsprofessionals.