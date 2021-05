Lesauto belandt bovenop geparkeerde cabrio in Utrechtse Hunzestraat

In de Hunzestraat in Utrecht is zondag een merkwaardig ongeluk gebeurd. Een lesauto is daar bovenop een geparkeerde cabrio beland.

De politie schrijft op Instagram dat er een melding binnenkwam van een aanrijding in de straat. Eenmaal ter plaatse zagen agenten dat de lesauto over een fietsenrek en bovenop de cabrio was gereden.

Volgens de politie zijn de leerling en de instructeur niet gewond geraakt bij het ongeluk.