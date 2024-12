Let op: betaald parkeren ook tijdens feestdagen in Utrecht

Dit jaar moet je voor het eerst betalen voor parkeren in Utrecht tijdens kerst en oud en nieuw. Dit geldt alleen voor de gebieden waar het normaal ook al betaald parkeren is. Sinds 2023 is het gratis parkeren op feestdagen afgeschaft, maar vorig jaar gold er nog een uitzondering.

Tot 2023 was parkeren tijdens de feestdagen gratis. Dit werd geschrapt nadat er een motie was aangenomen in de gemeenteraad. De vrijstelling veroorzaakte onduidelijkheid, vooral over welke feestdagen meededen en welke niet. Vooral op christelijke feestdagen was het parkeren gratis. Met feestdagen uit andere culturen werd volgens de raad onvoldoende rekening gehouden, waarmee het beleid niet inclusief werd bevonden.

Vanaf 2023 is het dus betaald parkeren tijdens alle feestdagen – maar tijdens kerst en oud en nieuw werd er een uitzondering gemaakt. Dit omdat er veel problemen waren met de parkeerapp, die kort daarvoor was ingevoerd. Volgens de gemeente zijn er sindsdien technische verbeteringen doorgevoerd, en is er daarmee geen reden meer voor een uitzondering.