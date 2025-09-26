Let op: morgen mars door Utrechtse binnenstad tegen verbreding van snelweg A27

In de Utrechtse binnenstad wordt morgen gedemonstreerd tegen de verbreding van de A27 en de daarvoor benodigde kap van ruim 800 bomen op landgoed Amelisweerd. Vanaf het Domplein lopen de deelnemers vanaf 13.45 uur een mars van ongeveer 2,5 kilometer door het centrum.
Voorafgaand aan de mars start om 13.00 uur een programma op het Domplein, waar onder anderen cabaretier Claudia de Breij zal spreken.
Dit is de route van de mars:
De demonstratie is een initiatief van Amelisweerd Niet Geasfalteerd, Kerngroep Ring Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en Extinction Rebellion Utrecht. Aanleiding voor de Utrechtse organisaties om de mars juist nu te organiseren, zijn de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Ze willen dat de nieuwe Tweede Kamer en het volgende kabinet de plannen voor de verbreding van de A27 schrappen.
De Utrechtse organisaties roepen met de demonstratie kiezers op te stemmen op een partij die de natuur beschermt. Tegelijkertijd doen ze een oproep aan politieke partijen om het alternatieve plan van de gemeente en provincie Utrecht te omarmen, een plan waarbij geen bomenkap nodig is.
Raad van State
De plannen voor de verbreding van de A27 bij Utrecht bestaan al lange tijd, maar stuiten op veel weerstand. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen, omdat een deel van Amelisweerd zou moeten verdwijnen.
In maart deed de Raad van State uitspraak in een zaak die was aangespannen door tegenstanders van de verbreding. De Raad oordeelde dat de minister de plannen beter moet motiveren. Het is momenteel nog onduidelijk of de A27 daadwerkelijk mag worden verbreed.
Het laatste grote protest tegen de verbreding vond plaats in november. Daar kwamen duizenden mensen op af. Ook was begin dit jaar een kleine nieuwsjaarsduik in de Kromme Rijn om te demonstreren tegen de verbreding.
Heb het alternatief bekeken, ziet er goed uit: https://www.alternatiefringutrecht.nl/alternatief-ring-utrecht/alternatief-om-regio-utrecht-duurzaam-en-voor-iedereen-bereikbaar-te-houden
Dit gaat niet alleen over zinloze bomenkap, maar ook om het weg gooien van 2 miljard euro. Hoe zit dit:
– Verlagen we de snelheid naar 80km/u dan passen er meer rijstroken in de huidige bak. Kosten : tientallen miljoenen, een paar maand doorlooptijd aan werkzaamheden. Tijdwinst : 52 seconden.
– Verbreden we de bak, dan heb je ook extra rijstroken. Kosten : minimaal 2 miljard, minimaal 10 jaar bouw ellende en grote vertragingen in de spits. Tijdwinst : 6 seconden EXTRA ten opzichte van de bovenstaande optie.
Geen enkel adviesorgaan of ingenieursbureau is voor het verbreden van de bak. Alleen de asfaltminister wil dit graag. Voor 2 miljard euro kunnen we ook van de NRU een volwaardige ongelijksvloerse stuk rondweg maken. En Polder Rijnenburg bereikbaar maken zodat er gebouwd kan worden. En dan heb je nog steeds veel geld over voor andere projecten waar we als stad wél wat aan hebben.
Stop deze kapitaalvernietiging, spendeer het geld waar het Utrecht wél helpt.
800 struiken,slechts.
Ja ! Zie je daar!
2 miljard is beter te besteden, die NRU goed maken maakt de cirkel om Utrecht rond, scheelt veel verkeer in de bak en maakt het leven in Overvecht veel beter. #nobrainer