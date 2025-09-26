Let op: morgen mars door Utrechtse binnenstad tegen verbreding van snelweg A27

In de Utrechtse binnenstad wordt morgen gedemonstreerd tegen de verbreding van de A27 en de daarvoor benodigde kap van ruim 800 bomen op landgoed Amelisweerd. Vanaf het Domplein lopen de deelnemers vanaf 13.45 uur een mars van ongeveer 2,5 kilometer door het centrum.

Voorafgaand aan de mars start om 13.00 uur een programma op het Domplein, waar onder anderen cabaretier Claudia de Breij zal spreken.

Dit is de route van de mars:

De demonstratie is een initiatief van Amelisweerd Niet Geasfalteerd, Kerngroep Ring Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en Extinction Rebellion Utrecht. Aanleiding voor de Utrechtse organisaties om de mars juist nu te organiseren, zijn de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Ze willen dat de nieuwe Tweede Kamer en het volgende kabinet de plannen voor de verbreding van de A27 schrappen.

De Utrechtse organisaties roepen met de demonstratie kiezers op te stemmen op een partij die de natuur beschermt. Tegelijkertijd doen ze een oproep aan politieke partijen om het alternatieve plan van de gemeente en provincie Utrecht te omarmen, een plan waarbij geen bomenkap nodig is.

Raad van State

De plannen voor de verbreding van de A27 bij Utrecht bestaan al lange tijd, maar stuiten op veel weerstand. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen, omdat een deel van Amelisweerd zou moeten verdwijnen.

In maart deed de Raad van State uitspraak in een zaak die was aangespannen door tegenstanders van de verbreding. De Raad oordeelde dat de minister de plannen beter moet motiveren. Het is momenteel nog onduidelijk of de A27 daadwerkelijk mag worden verbreed.

Het laatste grote protest tegen de verbreding vond plaats in november. Daar kwamen duizenden mensen op af. Ook was begin dit jaar een kleine nieuwsjaarsduik in de Kromme Rijn om te demonstreren tegen de verbreding.

