Let op: Vanaf maandag worden alle fietsen bij de Moreelsehoek in Utrecht verwijderd

Alle fietsen die bij de Moreelsehoek in Utrecht staan worden maandag weggehaald. Sinds vorig jaar zomer werd deze ‘pop-up stalling’ gedoogd, maar daar komt morgen dus een eind aan.

Vanwege werkzaamheden aan de stationspleinfietsenstalling moesten de ingangen aan beide zijdes tijdelijk, en op verschillende momenten, vorig jaar zomer worden gesloten. Toen de ingang aan de kant van het Moreelsepark dicht was, ontstond er een ware zee aan fietsen voor de ingang.

Sindsdien zijn mensen hun fiets hier neer blijven zetten. In september vorig jaar stelden verschillende partijen al vragen over de kwestie. Wethouder Lot van Hooijdonk gaf toen al aan dat de fietsen in het eerste kwartaal van dit jaar moeten verdwijnen.

Nu staan er op verschillende plekken in het gebied borden, waarop te lezen is dat alle fietsen vanaf 13 februari worden weggehaald. Mensen die hun fiets niet op tijd weghalen, kunnen hun voertuig ophalen bij het fietsdepot.