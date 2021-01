Leven na schulden, Martijn gaat weer lachend over straat

Schulden en schaamte, het gaat vaak hand in hand. Maar volgens de 28-jarige Martijn Hol is die schaamte juist nergens voor nodig. “Juist door de schaamte te overwinnen en de stap naar hulp te nemen krijg je je leven weer terug. Ik ga weer vrolijk over straat.”

De Utrechtse Martijn is een vrolijke jongeman, maar enkele jaren geleden had hij een hoop zorgen. “Ik had schulden die waren ontstaan door geld te lenen voor een studie en door een ex-vriendin die aankopen deed met mijn creditcard. Op een gegeven moment bleven de schulden oplopen, waardoor ik ook een huurachterstand opliep. Ik zat in de knel.”

Hij schaamde zich voor zijn schulden en wat ook niet hielp, is dat het steeds lastiger werd om overzicht te houden over zijn inkomsten en uitgaven. “Ik had ongeopende post. Mijn ouders wisten er ook niet van. Het probleem was helemaal boven mijn hoofd uitgegroeid.”

Toch wist Martijn ook dat hij er wel iets aan moest doen. “Ik sprak er met een paar vrienden over en die gaven ook aan: kijk eens of er hulp is.”

Buurtteam

Hij ging het internet op en kwam al gauw bij het Nibud terecht. Dit is een landelijke organisatie die adviseert bij financiële vraagstukken, maar is zelf geen hulporganisatie. Het Nibud gaf bij Martijn aan dat hij bij een buurtteam kon aankloppen. Er zijn achttien buurtteams in de verschillende wijken in Utrecht. Inwoners in Utrecht kunnen er aankloppen met vragen over rondkomen en zorg en ondersteuning. En Martijn had wat ondersteuning nodig bij het zoeken naar een oplossing voor zijn schulden en het op orde brengen van zijn budget.

Martijn vertelt: “Ik had een afspraak gemaakt bij het buurtteam, met iemand die mij zou gaan helpen. Ik moest echt even de drempel over om dit te doen. Toen heb ik ook nog zitten denken om de afspraak af te zeggen, maar ik verzamelde mijn moed en dacht ‘ik kan moeilijk zo doorgaan, anders kom ik nooit verder’. Het was heel lastig, dat geef ik toe. Maar ik werd hartelijk ontvangen, er waren veel meer mensen die met dezelfde vragen over rondkomen zaten. Ik besloot helemaal open kaart te spelen en dat heeft mij zoveel geholpen.”

‘Minder stress’

Samen met het buurtteam werd er een inventarisatie van zijn schulden, inkomsten en uitgaven gemaakt. Alle post en e-mails werden geopend en alles werd geordend. “Er werd een gesprek ingepland met iemand die me kon helpen met mijn schulden. Ook kreeg ik een budgetbeheerder toegewezen. Mijn inkomsten gaan nu naar budgetbeheer toe, zij betalen mijn rekeningen en ik krijg dan weer wekelijks leefgeld.” Sinds Martijn de stap heeft gezet gaat hij vrolijker door het leven. “Ik heb veel minder stress en slaap een stuk beter. Ik ga ook met een goed gevoel naar mijn werk. Nu ben ik er juist open over, omdat ik weet hoe goed je geholpen kan worden. Ik kan het iedereen aanbevelen.”

Martijn krijgt nu anderhalf jaar hulp via schulddienstverlening. “Ondertussen krijg ik stap voor stap controle terug over mijn financiën. Ik kan nu zelf een deel van mijn administratie regelen. Daar word ik goed in begeleid. Ik krijg weer echt mijn leven terug.”

Heb jij geldproblemen? Wacht dan niet met hulp zoeken. Zoek contact met iemand van een buurtteam bij jou in de buurt. Bekijk op www.buurtteamsutrecht.nl waar een buurtteam bij jou in de buurt zit.

