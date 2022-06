Levenloos lichaam gevonden in water langs Rijksstraatweg in Utrecht

Het levenloze lichaam van een man is zaterdagavond gevonden in het water langs de Rijksstraatweg in De Meern. De oorzaak van het overlijden is nog niet bekend.

De Utrechtse politie liet in de nacht van zaterdag op zondag via Twitter weten dat er op 4 juni in het water langs de Rijksstraatweg rond 21.00 uur een lichaam was gevonden. “De man is helaas overleden”, is te lezen in de tweet.

Het onderzoek naar de oorzaak van het overlijden loopt nog. De politie zegt met meer informatie te komen zodra er meer bekend is. “Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden”, aldus de politie.