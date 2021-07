Levensgevaarlijke lading ontdekt op binnenvaartschip in Utrecht

Drie binnenvaartschepen liggen op dit moment stil omdat het zeer gevaarlijke fosfine ontdekt is aan boord. Een van de schepen ligt in het water langs de Uraniumweg in Utrecht. Het schip met de naam Coby moest daar een lading tarwe afleveren.

Fosfine is een zeer giftig gas waarvan mensen in coma kunnen raken en uiteindelijk overlijden. Het gas kan gebruikt worden om ongedierte te bestrijden, maar het mag niet in hoge concentraties voorkomen.

De schippers van de drie schepen waar het gas is aangetroffen maken het goed, maar dat het flink mis kan gaan bleek in 2019 toen een schippersechtpaar op de intensive care belandde nadat ze in aanraking waren gekomen met fosfine.

‘Foute boel’

Daniël Boere is eigenaar van Coby. Hij haalde zijn lading op in Oss om het vervolgens in Utrecht af leveren. Tegen RTL Nieuws vertelt hij: “Ik vond wel dat het raar rook, een knoflookachtige geur. Maar wij kwamen er pas achter dat het foute boel was, toen iemand wilde gaan vegen in het ruim. Hij had een gasmeter om zijn nek, halverwege de trap begon die te piepen.” Experts kwamen vervolgens ter plaatse en ontdekte de hoge waardes fosfine.

Het schip in Utrecht blijft voorlopig stilliggen totdat de waardes gezakt zijn.