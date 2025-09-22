Lezersmars trekt ruim duizend bezoekers

Met een boek in de hand trokken ruim duizend mensen afgelopen weekend door de binnenstad. De Lezersmars is georganiseerd om aandacht te vragen voor het vrije woord, dat wereldwijd steeds meer onder druk staat. De tocht eindigde met speeches op het Domplein, en met twee minuten waarin alle deelnemers massaal uit hun boek voorlezen. Er liepen ook veel schrijvers mee, waaronder Ronald Giphart, Özcan Akyol en Jessica van Geel.

Deelnemers waren gevraagd om een boek mee te nemen dat staat voor vrijheid van denken en schrijven. Veel hadden de keuze laten vallen op Het Achterhuis van Anne Frank. 1984 van George Orwell, over een dystopische samenleving waarin vrije gedachten worden onderdrukt, was tevens goed vertegenwoordigd. Ook Patriot van Aleksej Navalny, Max Havelaar van Multatuli en Misdaad en straf van Dostojevski staken boven de menigte uit.



Toen het halverwege de speeches flink begon te regenen, liet de menigte zich niet uit het veld slaan. Aan het einde van het programma schuilde ze massaal bij elkaar onder de paraplu’s, om daar tegelijkertijd een passage uit hun boeken te lezen. Het resultaat; een luid geroezemoes, het geluid van het vrije woord.