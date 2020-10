Lezersreacties op DUIC en het coronavirus

Het coronavirus en de maatregelen blijven Nederland in de greep houden en dat is ook te merken aan de lezersreacties op DUIC. Amateurvirologen, bezorgde Utrechters, horeca-enthousiastelingen en lockdown-predikers proberen elkaar de loef af te steken.

Het aantal geconstateerde coronabesmettingen in Utrecht neemt, net als in de rest van Nederland, sterk toe. In de veiligheidsregio Utrecht is het aantal coronabesmettingen zo hoog opgelopen dat de situatie van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ is opgeschaald. Op het artikel dat we hier zondagmiddag over schreven, reageerden tientallen lezers. Dat zien we bij de meeste artikelen waar corona een rol in speelt.

Lezers staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Net als in de offline-wereld zijn er mensen die het virus bagatelliseren, pleiten voor andere maatregelen, bepaalde groepen de schuld geven of zich gewoon zeer veel zorgen maken. Sommige personen reageren ook veelvuldig en vaak met dezelfde opstelling.

Natuurlijk draagt een groot deel van de reacties bij aan de discussie die DUIC als platform wil bieden. We vinden dat de reactiefunctie een belangrijk onderdeel is van DUIC en we willen het reageren ook zo veel mogelijk stimuleren. Alweer enkele jaren geleden zijn we begonnen met het modereren van alle reacties: we kijken wat er wel kan worden toegelaten en wat niet. Dit kost tijd en daarom kan het soms iets langer duren voordat een reactie geplaatst wordt.

Meningen en feiten

Nu het coronavirus alweer enkele maanden het nieuws domineert en de meningen over de aanpak sterk uiteenlopen moet DUIC ook goed beoordelen welke reacties bijdragen aan een inhoudelijke discussie en welke niet. De redactie krijgt hier dagelijks vragen over. Dit is ook voor ons een uitdaging; reacties zitten vaak op het randje en gaan er soms overheen. Een andere bijkomend vraagstuk is dat veel reacties niet alleen meningen zijn, maar ook informatie bevatten die als feiten worden gebracht.

Tientallen reacties per dag worden al niet geplaatst, ook van bekende reaguurders. Ook op de redactie zijn veel reacties onderwerp van discussie en er is niet altijd een sluitende conclusie. Verschillende meningen over de aanpak van het coronavirus moeten ook op DUIC geuit kunnen worden. We moeten wel goed kijken naar lezers die ‘feiten’ brengen die misleidend kunnen zijn.

DUIC blijft ruimte bieden voor discussie, de komende tijd moeten we de reacties wellicht anders gaan modereren. Hebben jullie als lezers hier ideeën over? Hieronder kan je natuurlijk reageren.

Hoofdredacteur DUIC,



Robert Oosterbroek