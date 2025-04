Een overleden persoon is zondagmiddag aangetroffen in een sloot aan de Gageldijk in Utrecht. De politie onderzoekt de zaak.

Het lichaam werd zondag rond 14.30 uur gevonden. Hoe de persoon in de sloot terecht is gekomen, is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk om wie het gaat.

De politie meldt op sociale media dat zij onderzoek doet naar zowel de identiteit als de doodsoorzaak van de persoon.